Fotbalisté Opočna si v I. B třídě o minulém víkendu vyšlápli na silný Černilov. Doma ho přehráli 3:1 hlavně díky vydařené úvodní pětačtyřicetiminutovce, ve které dali všechny branky. Tu na 3:0 si vzal na starost Tomáš Rejchrt. A právě jeho čtenáři Rychnovského deníku zvolili nejlepším hráčem uplynulého víkendu. „Rozhodně jsem si nemyslel, že dostanu tolik hlasů,“ přiznal devětadvacetiletý fotbalista.

Tomáš Rejchrt (v modrém) během utkání proti Rychnovu B. | Foto: Petr Reichl/www.fotbalfoto.cz

Zvítězil jste v anketě Rychnovského deníku o nejlepšího hráče minulého víkendu. V hlasování jste po krásném souboji skončil těsně před Petrem Ullrichem z Labutě a Radimem Ottmarem z Týniště, sledoval jste anketu?

Ano, anketu jsem sledoval a rozhodně jsem si nemyslel, že dostanu tolik hlasů, za které velice děkuji. Teď už mohu jen čekat na vyjádření pokladníka.

Víte, kdo vám tolik hlasů naposílal?

Nedá se asi říct, kdo přesně poslal nejvíce hlasů, ale vím, že většina byla od kluků z kabiny.

Bylo to za výkon proti Černilovu, který jste porazili 3:1, jak jste zápas viděl?

Nechci mluvit za ostatní, ale myslím si, že to byl náš nejpovedenější první poločas v této sezoně.

Vy jste ve 40. minutě zvyšoval už na 3:0, můžete branku popsat?

Branka padla z rohového kopu, který zahrával náš kapitán Adam Smola. Popsal bych to asi tak, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Nepamatuji si, kdy naposledy jsem dal gól hlavou. (směje se) Ale o to větší radost pak následovala.

Černilov do té doby vévodil I. B třídě, byl to váš nejlepší týmový výkon v sezoně?

Jak jsem již zmiňoval, asi náš nejlepší první poločas této sezony nás dostal do komfortního vedení 3:0. Druhý poločas jsme udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal, a laciným gólem jsme se tak připravili o nulu vzadu. Z mého pohledu zasloužené vítězství.

Tomáš Rejchrt (úplně vpravo) slaví se spoluhráči gól do sítě Černilova.Zdroj: Markéta Vlachová/www.fotbalfoto.cz

Během ročníku se zatím pohybujete ve středu tabulky, jaké jsou ambice Opočna?

To je spíš otázka na vedení, ale samozřejmě chceme nasbírat co nejvíce bodů a umístit se na co nejlepším místě.

Jaká je v Opočně parta a obecně podmínky pro fotbal?

Parta je skvělá, proto jsem do Opočna šel.

Jaký tým je podle vás hlavním aspirantem na postup do I. A třídy

Moc zápasů jsem zatím neodehrál, takže jsem neviděl všechny soupeře. Těžko tak vybírat hlavního aspiranta na postup.

Jak se vám vůbec zamlouvá letošní úroveň I. B třídy?

Pokud mám hodnotit ze zápasů, které jsem zatím odehrál, myslím si, že je úroveň vyšší než v předchozích letech a je poměrně hodně vyrovnaná.

Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Začínal jsem v klubu SK Přepychy, ale nutno dodat, že fotbal nebyl zrovna prioritou.

V neděli hostí Hradec pražskou Spartu, jak podle vás duel skončí?

Hradec dokáže potrápit každého, ale myslím si, že nakonec vyhraje Sparta.