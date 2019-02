I když se postaví proti rozjetému favoritovi, zbraně neskládají. Vítězství nad Českými Budějovice 2:0 napumpovalo do žil hradeckých fotbalistů velkou dávku sebevědomí. V týmu panuje pohoda a přesvědčení, že v Jablonci se může povést bodová krádež. Utkání v Chance aréně začíná zítra v 15 hodin.

Pět vítězství v řadě, skóre z těchto zápasů 12:3, dvě výhry na jaře bez inkasovaného gólu. Suma sumárum:

Z Jablonce jde strach.



Tým, který rivaly přehrává drtivou ofenzivou, má i v jarní části drajv.

„Musíme si dát pozor především na jejich útočnou sílu. Mají velmi nepříjemný přechod do protiútoku. Podobně jako Plzeň. V tréninku jsme se na jejich způsob hry zaměřili. Doufám, že se nám to podaří přenést do zápasu,“ přeje si jeden z dvojice hradeckých trenérů Michal Šmarda.

Lafata, Jarolím, Piták, Vošahlík a Kovařík.



Když má tato pětice den, dokáže si poradit s jakoukoliv ligovou obranou. Nic pro ni není problém. Na jaře září především kanonýr Lafata (Liberci vstřelil hattrick) a jeho dvorní nahrávač Kovařík.



„Víme o nich. Lafata je velmi nepříjemný ve vápně, kde si umí najít prostor. Velkou zbraní soupeře je i Kovařík,“ uvědomuje si Šmarda.

„Votroci“ vítězstvím nad Českými Budějovicemi vystřelili svoje sebevědomí pořádně vysoko nad špičku Bílé věže. Duel v Jablonci proto rozhodně neberou jako předem ztracený.

Proč taky?



Už v Plzni si ověřili, že rovnocennou partii mohou sehrát s kýmkoliv.

„Hraje se o body, o prestiž klubu a o další budoucnost. Sice jsme zvládli zápas s Budějovicemi, ale tím liga nekončí. Kdyby se nám podařilo něco uhrát v Jablonci, tak to pro nás bude znamenat plusové body, které by se při závěrečném účtování hodily,“ uvažuje hradecký asistent.

Je pravděpodobné, že proti Jablonci vyběhne na trávník totožná sestava jako v minulém kole. Otázkou je, zda od první minuty dostane šanci útočník Václav Pilař. Nahradí Mišinského?



„Stále má tréninkové manko. Uvidíme,“ nechtěl prozrazovat Šmarda. Pilař naskočil na dvaatřicet minut do utkání s Českými Budějovicemi a hru Východočechů zásadním způsobem oživil. Stihl čtyři střely, po jedné z nich namířil Dvořák do sítě druhý gól.



V týdnu se do tréninkového procesu zapojil Radim Wozniak. Kapitánova zlobivá achilovka se snad nadobro umoudřila.

Výkony „votroků“ vzbudily pozornost také u jabloneckého trenéra Františka Komňackého. „Cítíme, že to pro nás nebude jednoduché utkání. Hradec už v



Plzni ukázal, že umí být nebezpečný z protiútoků, a musíme si na něj dát dobrý pozor. Také musíme pohlídat Klapku, který bude mít proti nám zvýšenou motivaci,“ uvedl Komňacký pro ČTK. Kromě Klapky budou mít z hradeckého týmu zvýšenou motivaci i Černý, Zich a Hochmeister, kteří dříve v Jablonci také působili.