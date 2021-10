Fotbalový klub z Rokytnice v Orlických horách má plánů do budoucna dost. Přestože působí v nejnižší okresní soutěži, myslí na mladé. „Líbí se mi fráze, kterou neustále prosazuji: Fotbal má být životní styl. A tím chci „naočkovat“ co nejvíc našich členů,“ říká Pavel Koukol, předseda klubu 1. FC.

V září jste zpětně oslavili 70leté výročí. Jaké máte sportovní cíle do budoucna?

Udržet místní fotbal v provozu. Téměř se stává městským sportem, na vesnicích zaniká. My každoročně řešíme, zda kategorie u mládeže můžeme otevřít či nikoli. Zažili jsme i chudší roky, kdy jsme měli otevřeny jen dvě kategorie mládeže. Dále velkým cílem a snem je vybudovat v areálu prostředí, kterým se klub a město může pyšnit a také zkonsolidovat tým mužů. Dnes už se třetím rokem, když předchozí dva ročníky nebyly dokončeny, krčíme v nejnižší soutěži. To je na naše městečko málo.

Jaká je vaše klubová filozofie?

Kdysi jsem četl jeden článek a líbila se mi fráze, kterou neustále propaguji: Fotbal má být životní styl. A tím chci „naočkovat“ co nejvíc našich členů, aby našemu fotbalu dali trochu více ze svého volného času a pomohli tak udržet a rozvíjet místní kopanou.

Pohled do historie

Fotbal v Rokytnici v Orlických horách píše svoji historii od roku 1950. Původní název byl TJ Sokol Rokytnice, dnes klub vystupuje pod názvem 1. FC Rokytnice v O. h. Klub z rychnovského okresu nikdy neměl velké ambice z pohledu postupů do vyšších soutěží, ale vždy se snažil držet stabilní členskou základnu a hlavně vychovávat mladé fotbalisty. Většinou působil v okresních soutěžích, nyní je v té nejnižší. V 90. letech bojoval o postup do krajské I. B třídy, ale cíl zhatil až poslední zápas. Velkým úspěchem byl triumf v okresním poháru v sezoně 1971/72 a účast v českém poháru, kde tým nestačil na Kostelec nad Orlicí.

Daří se vám rozvíjet mládežnickou základnu?

Naše městečko je specifické v tom, že tu jsou dva oddíly. Taková naše 13. komnata. Máme spojenou mládež s týmem Viking Union Rokytnice. V tuto chvíli mohu říct, že na naše poměry máme celkem malý nadstandard v počtu mládeže. Pro letošek jsme poskládali kategorie od mladší přípravky až po starší žáky, dorost dlouhodobě v našem okrese chybí. Nadanější kluky dorosteneckého věku pak posíláme do Vamberka, aby nebyla mezera ve vývoji mezi žáky a muži.

Dokážete v dnešní době přilákat děti k fotbalu?

U dětí já osobně nevidím problém, spíše mezery vidím u nás dospělých. Především v počtu. Je nás relativně málo a tak potřebné mechanismy – velké nábory a podobně, které by působily na děti, nejsou. Není na to čas. Děláme takový vesnický fotbal v setrvačním pohybu.

Kdo patří k vašim nejslavnějším odchovancům?

Jelikož neznám celou historii a hráče, kteří tu působili v dávných letech, tak uvedu, na které kluky jsem pyšný já. Jmenovitě Matěj Pártl, který hrával v Hradci Králové v mládeži. Bohužel ze zdravotních důvodů nemohl pokračovat na vysoké úrovni. Dnes máme želízko v ohni v Tomáši Vošlajerovi, který má šanci dostat se do profesionálního fotbalu v Hradci Králové. Držím mu palce, je to fajn kluk. Někteří naši další hráči odchází fotbalově vyrůst do bližšího Rychnova, Vamberka, dříve i Letohradu.

NA MLADÉ hodně myslí fotbalová Rokytnice. Na snímku tým žáků. Zdroj: archivV polovině září jste se slavnostně ohlédli za 70 lety. Jak probíhaly oslavy?

Celý den byly k vidění zápasy od nejmenších až po dospělé. V hlavním programu řekli pár slov starosta města Petr Hudousek, bývalý hejtman Jiří Štěpán a já jako předseda klubu. Do exhibičního zápasu nejmenších se zapojili i naši hosté, fotbalové legendy Tonda Panenka a Karol Dobiáš, jenž po zápase žongloval s míčem v sedě. A kdo by ho překonal, tak by od něho dostal knihu. To se ale nikomu nepodařilo. V neposlední řadě došlo i na ocenění rokytnických fotbalových osobností a pana Waltera za celoživotní přínos pro sport.

Podařilo se vám vybudovat nové kabiny. Máte další plány s vylepšením areálu?

Plánů máme mnoho, náš areál chátrá a je pro mě ostudou. Věřím, že rekonstrukce kabin, je prvním krokem. Podařilo se nám teď ještě trochu vylepšit terén v areálu. Jsme velmi limitováni financemi, ale jestli Národní sportovní agentura bude i v dalších letech vypisovat zajímavé dotační programy, možná to bude pro náš fotbal a celkově areál potřebná vzpruha. Naše město si nemůže dovolit velké výdaje z rozpočtu, přesto jsme od něj velmi rádi za dlouhodobou podporu na provoz a chod. Jinak se snažíme náš fotbal na „vesnici“ propagovat prostřednictvím plakátů i přes sociální sítě. Dále děláme různé akce – zábavy i brigády pro město. Hlavní je, že kluci v týmu mají do toho chuť a také proto, aby fotbal nebyl u nás vnímán jako jen, že si pár kluků o víkendu kopne a pro město nic neudělá.

Nové kabiny z dotace kraje. „Jsem rád, že se podařilo vylepšit podmínky pro rokytnické fotbalisty," řekl Štěpán



Jiří Štěpán, bývalý hejtman.Zdroj: archivV Rokytnici v Orlických horách vylepšili fotbalový areál vybudováním nových kabin. Řešení se začalo rýsovat v roce 2018, kdy se tehdejší hejtman Jiří Štěpán seznámil se situací. Zázemí bylo v nevyhovujícím stavu a během dvou let se podařilo podat žádost do krajského dotačního programu, vybrat dodavatele a celý projekt realizovat.

„Jsem velmi rád, že se podařilo za pomoci Královéhradeckého kraje vylepšit podmínky pro rokytnické fotbalisty. Důkazem toho jsou nové kabiny, které byly financovány z prostředků kraje a Města Rokytnice v Orlických horách. Věřím, že toto nové zázemí je impulsem pro další rozvoj rokytnického fotbalu. Zároveň si myslím, že bychom tímto projektem končit neměli. Velké možnosti skýtají například česko-polské přeshraniční projekty,“ uvedl Jiří Štěpán, bývalý hejtman a současný krajský zastupitel, za jehož působení v čele kraje se podařilo vylepšit zázemí.

PŘI OSLAVÁCH 70 LET byly oceněny osobnosti rokytnického fotbalu. Přály i legendy Karol Dobiaš a Antonín Panenka. Zdroj: Lenka Šreibrová