Rychnovsko – Nejvyšší krajská fotbalová soutěž pokračovala sedmým kolem.

Fotbalisté SK Týniště nad Orlicí se teprve ve svém čtvrtém domácím vystoupení konečně dočkali premiérového vítězství na vlastním trávníku. O vydřenou výhru 1:0 nad nováčkem a dosavadním lídrem z Jaroměře se postaral jediným gólem záložník Radek Schod.

Jediný gól rovněž rozhodl o prohře Rychnova nad Kněžnou s hradeckou Slavií. Svěřenci trenéra Martina Kameníka byli v duelu s hradeckou Slavií lepším týmem, ale hosté v závěru se štěstím skórovali a odvezli si tři body.

Týniště – Jaroměř 1:0

Radek Hrubý, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Pro nás to byl těžký zápas. Jaroměř prokázala, že se ne náhodou pohybuje na špici tabulky krajského přeboru. Hosté hráli dobře, výborně kombinovali a místy měli i více ze hry. Nám se dařily brejky, jeden z nich jme proměnili v rozhodující gól. Bylo to doslova vydřené vítězství, dvakrát nás skvěle podržel brankář Hlach a především obránci si sáhli až na dno svých sil. I kvůli poměrně rozsáhlé marodce nám po přestávce docházely síly, nakonec jsme i s trochou štěstí těsnou výhru ubránili. Do puntíku jsme splnili taktické pokyny a vzadu se vyvarovali zbytečných chyb. Soupeř byl kvalitní, avšak konečný výsledek odpovídá obrazu hry."

Rychnov – Slavia Hradec 0:1

Martin Kameník, trenér FC Spartak Rychnov nad Kněžnou: „Do Rychnova přijel kvalitní soupeř, se kterým hrajeme vždy vyrovnaná utkání. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Hrál se rychlý a pohledný fotbal, ve kterém naši hráči podali výkon, za který se nemusí stydět. Vytvořili jsme si několik slibných gólových příležitostí, ale bohužel již potřetí v řadě jsme gól nedali. Hosté naši branku ohrozili pouze střelami ze střední vzdálenosti, které brankář Morong v klidu pochytal. Na konci zápasu, kdy jsem věřil alespoň v bod, jsme nedůrazně řešili situaci ve vápně a Linhart se štěstím, získal tři body pro Slavii. Fotbal je v těchto chvílích velice krutý. Sice jsme byli lepším mužstvem, ale body si odváží hosté." (dr, hl)