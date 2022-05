Potvrzeno! Mejdr míří do Sparty. Z Letné naopak přichází Gabriel

Jasné vítězství si připsali fotbalisté Stěžer. Druhý tým tabulky přehrál 5:0 Opočno. Nutno podotknout, že hosté dorazili na zápas pouze v devíti lidech! V utkání se hattrickem blýskl Tomáš Paulů. „Tři veledůležité body a na zbytek se historie ptát nebude,“ řekl domácí trenér Radim Pavlík.

Na druhé straně do zpěvu rozhodně nebylo. „Tady není co hodnotit. Ráz utkání byl daný už před výkopem, protože jsme k němu dorazili pouze s devíti hráči. Nebylo to ale tím, že by nám jedno auto nedorazilo kvůli chybné navigaci. Prostě je to naše jarní realita. Zápas se tak proměnil v trénink naší defenzívy a domácího útoku. Když jsme v závěru dohrávali po zraněních pouze v sedmi, "houslická reminiscence" byla dokonána. Před kluky smekám, že utkání odehráli zodpovědně Domácím se omlouváme za degradaci tohoto zápasu,“ uvedl kouč Opočna Martin Šnajdr.

Další postupové stvrzenky: radují se celky Týniště nad Orlicí a třebešské zálohy

I další duely přinesly zajímavé výsledky. Rezerva Slavie překvapivě doma ztratila bod s posledními Smiřicemi, když vyhrála až v penaltovém rozstřelu. Kosičky rozstřílely Lípu nad Orlicí 7:0. Ještě o gól více nasázeli fotbalisté Českého Meziříčí do sítě Hejtmánkovic. Malšovice si doma poradily s trápícím se Vamberkem a Javornice loupila v Meziměstí.

I. B TŘÍDA, SKUPINA B – 24. KOLO:

Slavia Hradec Králové B – Smiřice 1:1 (0:1), pen. 5:4. Branky: Mukařovský – Čapek z pen. Stěžery – Opočno 5:0 (3:0). Branky: T. Paulů 3 (1 z pen.), Miček, Halberštát. Meziměstí – Javornice 1:2 (0:1). Branky: V. Krejčí – Nosek, Kovaříček. Kosičky – Lípa nad Orlicí 7:0 (4:0). Branky: Schovanec 4, Žaloudek, M. Stránský, Kotek. České Meziříčí – Hejtmánkovice 8:0 (2:0). Branky: O. Ježek 4, Baše 2, Roubal, J. Tomášek. Malšovice – Vamberk 3:1 (0:1). Branky: Libřický, Teichman, Kocman – D. Hamerský. Předměřice nad Labem – Třebeš B 0:0, na penalty 4:5.