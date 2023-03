/FOTOGALERIE/ Legendární sparťan by měl za nový tým poprvé nastoupit v přátelském utkání, které se odehraje v sobotu 25. března od 15 hodin na trávníku Klamoše u Chlumce nad Cidlinou.

Pivo, párek a Liga mistrů (2. díl), Červené Janovice, Tomáš Řepka | Video: Deník

Pořádně zvučnou posilu zlanařili do svých řad fotbalisté Sokola Lovčice. Do desátého mužstva tabulky okresního přeboru Královéhradecka přestupuje Tomáš Řepka.

Tomáš Řepka s dresem Sokola LovčiceZdroj: instagram T. Ř.„Mám pro vás novinku. Z nabídek, které byly, jsem si jako hráč vybral SOKOL LOVČICE,“ informoval někdejší reprezentant fanoušky na svém instagramovém profilu. „Už se těším na první přátelský zápas 25. března, kdy si zase po čase vyzkouším trávník jako hráč,“ dodala legenda pražské Sparty.

Řepka, jenž byl důrazným nekompromisním obráncem a proslul svými pověstnými „blikanci“, také uvedl, že současnou prioritou číslo 1 je pro něj studium trenérské A licence a aktivní hraní na nižší úrovni bere jako doplněk.

„Fotbalem se už chci jako hráč hlavně bavit. Dokazovat nemám co. Od vážného přístupu tady budu mít zanedlouho trenérskou kariéru. Tam jsem na startu a budu muset hodně makat,“ sdělil mimo jiné bývalý obránce italské Fiorentiny či anglického West Hamu.

Konec s kaňkou. Řepka mizí z okresního přeboru, podle trenéra z něj roste kouč

A co Řepku přilákalo právě do Lovčic? Jednou z věcí bylo rybaření. „Jsem rybář a takhle spojím to, co miluju, dohromady. V okolí je spousta rybníků a i to hrálo svoji roli, ať se to někomu líbí nebo ne,“ prozradil devětačtyřicetiletý fotbalista, který naposledy kopal okresní přebor Kutnohorska za TJ Sokol Červené Janovice.