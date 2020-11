Muž, který v těchto dnech slaví narozeniny, v rozhovoru pro Deník mimo jiné prozradil, jak jeho výsledky ovlivnil přechod od amatérských k evropským soutěžím, ale i co udělá s cenami.

Miloši, předně vám patří gratulace k vítězství v naší soutěži. Co pro vás tento úspěch znamená?

Děkuji vám. Jelikož se na podzim v soutěži Krkonošského deníku sešly více než dvě stovky hráčů a hráček, vítězství v takové konkurenci si opravdu hodně vážím.

Jak dlouho vlastně Tip ligu s Krkonošským deníkem hrajete?

Soutěžím s Deníkem už hodně dlouho, v podstatě od jejího vzniku. Jestli si dobře vzpomínám, v roce 2006 jsem vyhrál hned první ročník zimní Tip ligy. Teď přesně nevím, ale je to dva nebo tři roky zpátky, co jsem naopak ve fotbalové Tip lize skončil úplně poslední (usmívá se).

Považujete se za fotbalového experta?

To rozhodně ne. Fotbal mám rád a sleduji jej pravidelně, expertem se ale rozhodně necítím.

Vy sám jste někdy fotbal hrál?

Moje zkušenosti nejsou nijak velké, ale zahrál jsem si. Na začátku devadesátých let jsem kopal za dorost Dolní Kalné.

Máte v Čechách a třeba i ve světovém fotbale nějaký oblíbený tým?

V elitních evropských ligách mám hned několik svých oblíbených týmů, v naší Fortuna:lize letos fandím Pardubicím. O patro níž zase Hradci Králové.

Letošní ročník Tip ligy ovlivnil koronavirus. Jak jste vy zvládl přechod z tipování amatérských soutěží na ty evropské?

Předně musím říct, že jsem opravdu rád, že došlo ke správnému rozhodnutí a podařilo se letošní Tip ligu nezrušit a naopak ji celou dohrát. Vzhledem k tomu, že evropský fotbal pravidelně sleduji, tak si myslím, že ten přechod byl pro mě dá se říci v naprosté pohodě.

Co vás bavilo tipovat víc a kde jste cítil větší jistotu?

Více mě bavilo tipovat evropské ligové soutěže. Musím uznat, že tam jsem cítil větší možnost bodového přírůstku než u zápasů soutěží v našem regionu. I do osmého kola se mi vcelku dařilo, ale mezi nejlepší jsem se dostal až po uzavření domácích soutěží.

Všiml jste si, že jste byl jediným účastníkem z vaší obce?

Jasně, všiml jsem si. Bohužel v soutěži nemám nikoho takového, s kým bych se mohl o svých tipech poradit nebo s ním pak bodové zisky porovnávat. Naopak je vidět, že jinde Tip ligu hrají celé rodiny, tam je asi rivalita nebo spolupráce ideální.

Před závěrečným kolem jste byli tři hráči se stejným počtem bodů. Šel jste ve finiši na jistotu, nebo zkusil zariskovat?

Já hlavně musím přiznat, že jsem vůbec nevěřil, že soutěž dotáhnu až do vítězného konce. Riskovat jsem ale nechtěl, dá se říci, že jsem šel raději na jistotu a čekal, jak to zvládnou konkurenti.

Nakonec slavíte o jediný bodík. O to větší radost?

Dalo by se říct, že ano, radost je veliká. Vůbec, když si uvědomím, že stačilo netrefit jeden jediný zápas a výhru by slavil někdo úplně jiný. Závěr byl opravdu vyrovnaný a pro tipéra těžký.

Komu jste se už stihl pochlubit a jak naložíte s cenami v podobě pivního sudu a reprezentačního dresu?

Tak s cenami jsem se pochlubil svému nejbližšímu okolí a až bude lepší doba, tak se soudek v dobré společnosti určitě rychle vypije (usmívá se). No a dres, ten si moc rád uschovám na památku.

Když jste u reprezentace, co říkáte na úspěšný týden s postupem U21 na Euro a A mužstva do elitní skupiny Ligy národů?

Reprezentaci do jednadvaceti let k postupu na Euro gratuluji. Navíc uspěla v těžké skupině. Áčko nakonec dosáhlo skvělého výsledku a postup do elitní skupiny Ligy národů je vážně paráda. Přeji českému fotbalu hodně štěstí v dalších utkáních a stejně tak Slavii, Spartě a Liberci ještě nějaké body a úspěchy v Evropské lize.

Když bude Tip liga pokračovat dál, budete zase hrát a usilovat o co nejlepší umístění?

Určitě a moc rád. Věřím, že Tip liga dál pokračovat bude a již se těším na krásné souboje v těžké konkurenci, kterou tímto zdravím. Uvidíme, jak se zadaří.