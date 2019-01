Rokytnice v O. h. - Fotbalistky TJ AFK Union Rokytnice v Orlických horách výborně reprezentovaly Českou republiku na turnaji ve Španělsku

Ženský fotbalový klub TJ AFK Union Rokytnice v O. h. (rok založení 1990) vzorně reprezentoval Českou republiku, Královehradecký kraj a naše město Rokytnice v Orlických horách na mezinárodním turnaji Costa Brava Cupu ve Španělsku (17. 20. října), kde děvčata vybojovala druhé místo v silné konkurenci převážně severských ženských týmů.

Cestu rokytnických fotbalistek turnajem a jejich zážitky podrobně zachytila v následujících řádcích jedna z hráček MARKÉTA UNGEROVÁ.

Slunce, pláž a moře

Naše cesta do Španělska začala 14. října, kdy jsme nasedli do autobusu a vyrazili směr Malgrat De Mar, kde jsme byli ubytováni v hotelu Sorra Daurada. Ubytování a jídlo bylo vynikající byl to pro nás gurmánský zážitek. Realizační tým byl složen z trenéra Jaroslava Ungera, kapitánky týmu Ivety Kočovské, překladatelky a fotografky Marie Michalčákové, majitele a vedoucího týmu Josefa Janečka a dvaadvaceti hráček.

Příjezd do Malgrat De Mar byl velice příjemný, přivítalo nás teplé počasí, písečná pláž a moře. V hotelu jsme se ubytovali a od našeho trenéra jsme se dozvěděli organizační a herní informace celého turnaje. V naší skupině byly tři týmy ze Švédska a jeden z Dánska. Čekaly nás čtyři zápasy v základní skupině, v případě postupu pak semifinálový a finálový duel. Zápasy se hrály 2x 20 minut a mohlo se střídat ,,hokejově“, maximálně pět hráček. Mezi zápasy jsme měli volno, ve kterém jsme relaxovali, koupali se v moři a opalovali se na pláži. Také jsme poznávali město Malgrat De Mar, hlavně jsme procházeli místní obchody.

Jak šly zápasy

První zápas jsme hráli v pondělí 17. října na umělém trávníku ve městě Loret De Mar (asi 13 km od Malgrat De Mar), kde jsme odehráli všechny zápasy v základní skupině. Našimi protihráčkami byly Švédky z klubu Sandara BK z Goteborgu rok založení klubu 1931. Zápas skončil naším vítězstvím 2:0, branky vstřelily Iveta Kočovská a Pavlína Tomanová. Vítězství bylo pro nás velice povzbuzující.

Večer jsme se zúčastnili slavnostního zahájení turnaje Costa Brava Cup 2011 ve městě Santa Susanna, kde jsme v průvodu všech týmů reprezentovali Českou republiku. Slavnost byla ukončena nádherným ohňostrojem.

Druhý a třetí zápas byl odehrán v úterý 18. října. Nejprve jsme nastoupili na travnatém hřišti proti dánskému klubu Sils IF rok založení 1933. Soupeř nás jednoznačně přehrál a výsledek 0:4 byl toho důkazem. Potom jsme porazili 2:0 švédský tým Bangsbo Freja (rok založení klubu 1932), když se dvakrát trefila Zuzana Štěpánková.

Ve středu ráno jsme odehráli poslední zápas na umělém trávníku se švédským týmem Anderstorps IF rok založení klubu 1927. Zvítězili jsme 2:0 a za Union vstřelily branky Zuzana Štěpánková a Iveta Kočovská. Tato výhra nás v tabulce základní skupiny zařadila na druhé místo a zajistila nám semifinále.

Fandili na Nou Campu

Po utkání jsme odjeli do hotelu a připravili se na cestu do Barcelony, kde jsme poznávali památky a krásy města za výkladu Marie Michalčákové, která tři roky žila ve Španělsku. Byli jsme v ulici La Rambla hlavní třídě Barcelony, kde jsou desítky pouličních umělců (živé sochy, hudebníci, tanečníci atd.) a spousta stánků a obchodů. Také jsme se projeli barcelonským metrem. Navštívili jsme také velkolepou katedrálu Sagrada Familia.

Večer jsme navštívili největší stadión Evropy Nou Camp, kde jsme zhlédli zápas Ligy mistrů FC Barcelona FC Viktoria Plzeň. Stadion a atmosféra 75 000 diváků tohoto utkání byla úžasná. Byl to pro nás nádherný zážitek.

Poslední den ve Španělsku, ve čtvrtek 20. října, jsme po obědě opustili hotel a jeli jsme odehrát semifinálový zápas do města Torre De Tarrant. V centru turnaje Costa Brava Cupu bylo 14 fotbalových hřišť vedle sebe.

V boji o finále jsme nastoupili v plné síle proti švédskému týmu Savar IK (rok založení klubu 1935) a výhrou 2:0 (obě branky vstřelila Pavlína Tomanová) jsme postoupili do finále.

Krůček od zlata

O titul jsme se utkali s týmem z naší skupiny Sils IF, který postoupil z druhého semifinále. I když naše děvčata ve finále bojovala a hrála výborně. První poločas jsme prohráli 2:0 po dvou zbytečných chybách v obraně. Do druhého poločasu však naše fotbalistky vlétly jako uragán a po snížení stavu na 2:1 brankou Zuzany Štěpánkové jsme v závěrečných minutách utkání dvakrát mohli vyrovnat Pavlínou Tomanovou a zápas tak prodloužit do penaltového rozstřelu. Bohužel se to nepodařilo. Druhé místo pro nás bylo zpočátku zklamáním, ale postupem času jsme si uvědomili, čeho jsme vlastně dosáhli v této silné mezinárodní konkurenci. Když nám pak na pódiu předávali pohár za druhé místo a zahráli i českou státní hymnu, tak ukápla i nejedna slzička radosti a štěstí. Vyfotili jsme posledních pár společných fotek a vydali se na cetu domů, do naší krásné země.

Poděkování celého týmu patří radě Královehradeckého kraje, hejtmanovi Lubomíru Francovi a senátorovi Miroslavu Antlovi za poskytnutou dotaci na tento fotbalový mezinárodní turnaj. Rovněž děkujeme Kamilu Peškovi za poskytnutí sponzorského daru ve formě pitného režimu po celou dobu turnaje a dopravní firmě Milana Blechy z Písečné za bezpečnou dopravu do Španělska a zpět. Poděkování patří v neposlední řadě Marii Michalčákové za překladatelskou a organizační činnost ve Španělsku. (mu, re)

Turnajové klání ve výsledcích

Základní skupina

1. zápas:

AFK Union Rokytnice Sandarna BK (Švédsko) 2:0 (1:0). Branky: Kočovská, Tomanová.

2. zápas:

AFK Union Rokytnice Sils IF (Dánsko) 0:4 (0:2).

3. zápas:

AFK AFK Union Rokytnice Bangsbo Freja (Švédsko) 2:0 (1:0). Branky: Štěpánková 2.

4. zápas:

AFK Union Rokytnice Anderstorps IF (Švédsko) 2:0 (1:0). Branky: Štěpánková, Kočovská.

Konečná tabulka základní skupiny:

1. Sils 8; 4 0 0 15:0 12

2. Union Rokytnice 8;3 0 1 6:4 9

3. Sandarna 8;2 0 2 6:4 6

4. Anderstorps 8;1 0 3 1:9 3

5. Bangsbo Freja 8;0 0 4 0:11 0

Semifinále:

AFK Union Rokytnice Savar IK (Švédsko) 2:0 (0:0). Branky: Tomanová 2.

Finále:

AFK Union Rokytnice Sils IF (Dánsko) 2:1 (2:0). Branka: Štěpánková.

Hráčský kádr TJ AFK Union Rokytnice v Orlických horách: Nikola Hubeková, Simona Krchová, Olga Klimešová, Markéta Ungerová, Pavlína Dytrtová, Eliška Hubená, Ingrid Ungerová, Zuzana Štěpánková, Alena Janečková, Aneta Merklová, Veronika Kánská, Pavlína Tomanová, Pavlína Nováková, Veronika Geršlová, Iveta Kočovská, Markéta Langerová, Edita Michalčáková, Kateřina Šindelářová, Kristýna Martincová, Tereza Martincová.

Trenér: Jaroslav Unger.

Vedoucí týmu: Josef Janeček.