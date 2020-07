Také o posledním červnovém víkendu se pod Krkonošemi hrál fotbal. Nejen, že vrcholil pohár pořádaný Okresním fotbalovým svazem Trutnov, v Libotově navíc probíhal další ročník zdejšího turnaje v malé kopané.

Ideální počasí přilákalo do sportovního areálu nejen spoustu diváků, ale především dvacítku mužstev. Zápolení ve čtyřech základních skupinách určilo postupující do play off a ve finále se utkali obhájce trofeje FC Sylvárov s vítězem posledního ročníku havlovického turnaje HAPO.

Po bezbrankové remíze určil šampiona penaltový rozstřel, po němž se radovali Sylvárovští.

Výsledkový servis – čtvrtfinále: Kousci Laušmanovi - FC Cuba Libre 1:2, Dubina FC - Kočovné řeznictví 3:0, Zanzibar - FC Štenclové 6:1, RB Chlumec nad Cidlinou 2:3. Semifinále: FC Cuba Libre – Dubina FC 4:2, Zanzibar – FC Sylvárov 0:0, penalty 3:4. O 3. místo: Zanzibar – Dubina FC 4:1. Finále: FC Sylvárov – FC Cuba Libre 0:0, penalty 6:5.

Individuální ocenění – nejlepší hráč: Jan Kadlec (FC Cuba Libre). Nejlepší brankář: Tomáš Kareš (FC Sylvárov). Nejlepší střelci: Jan Řežábek (Dubina FC) a František Fejk (FC Sylvárov) - oba 9 branek.

Libotov cup byl před lety znám jako turnaj, který se hraje na celé hřiště. V roce 2012 organizátoři poprvé zkusili formu klání v malé kopané a od té doby už se do obce sjíždějí mužstva bojovat na dvou hřištích. Letos poprvé naplinili pořadatelé kvótu dvaceti mužstev a za rok by podobný kousek rádi zopakovali.

Vítězové Libotov cupu