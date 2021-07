O víkendu 24. až 25. července se na hřiště do Železnice po pěti letech vrátí velký fotbalový svátek, uskuteční se zde již 44.ročník druhého nejstaršího pravidelného fotbalového turnaje na území Čech a Moravy - Lázeňský pohár. O úspěch v tomto prestižním podniku bude usilovat osm týmů z lázeňských míst celé republiky.

Sobota bude tradičně patřit utkáním ve skupinách a výkop prvního zápasu je naplánován na osmou hodinu ranní. V neděli od 8.30 jsou potom na pořadu duely o konečné umístění. Loňské vítězství bude obhajovat tým FK Luhačovice, který v posledních šesti ročnících vždy postoupil až do finále. Mezi favority ale patří i lídr historické tabulky TJ Lázně Bělohrad, překvapit a důstojně oslavit 90. výročí vzniku fotbalového klubu v Železnici budou určitě chtít i domácí fotbalisté.

Patrony turnaje jsou železničtí odchovanci Lukáš Vraštil (FC Fastav Zlín), Adéla Pivoňková (AC Sparta Praha) a exligový hráč a v současnosti expert ČT Luděk Zelenka. V rámci doprovodného programu se v sobotu od 20 hodin bude v areálu hřiště konat taneční zábava se skupinou Prorock.

Historie Lázeňského poháru



Někdy na přelomu let 1977 a 1978 se v Janských Lázních zrodila myšlenka na uspořádání fotbalového turnaje lázeňských míst. Tamní nadšenci se pustili do vyjednávání - a 5. - 6. srpna 1978 se podařilo tento zajímavý nápad uvést do života. Na tehdy ještě škvárové hřišti stadiónku V Klausu dorazila družstva ze Železnice, Velichovek, Lázní Bělohradu, Konstantinových Lázní, Třeboně, Mariánských a Františkových Lázní. Kdo tehdy tušil, že se zrodila tradice, která momentálně táhne pátou desítku turnajů. Jen Perleťový pohár v Žirovnici se může pochlubit delší historií – jeho nultý ročník se hrál už v roce 1932.



Pohárové trofeje z roku 2016.Zdroj: TJ Sokol ŽeleznicePo počátečních velice přátelských střetnutích, která se často dohrávala i rozehrávala mimo hřiště za zvuků zvonícího skla a vzdychajících sudů, se z turnaje stala prestižní záležitost a vítaná závěrečná kvalitní příprava na novou sezónu. Stále se zde pravidelně schází spousta přátel, kteří si mají co říci. V historické tabulce najdete prozatím 20 týmů ze 17 míst, která mají nějaký vztah k lázeňství. Třikrát bylo nutno improvizovat a nahradit na poslední chvíli absentující družstva pořadatelskými béčky (Železnice, Klimkovice, Konstantinovy Lázně). Je pochopitelné, že za těch téměř 40 let došlo několikrát ke změně obsazení účastníků, pět z nich v tom ale „jede“ od začátku – Janské Lázně, Železnice, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad a Velichovky, které ale 34. ročník v roce 2011 vynechaly. Poslední změna obsazení přišla v roce 2006 – od té doby můžeme v tabulkách jednotlivých ročníků nalézt jen stávající osmičku, která se letos představí i v Železnici. Železnice je dnes vlastně jediným místem, které už lázeňský status nemá. Je ale jedním ze zakládajících členů a LP vždy považovala za „svůj“, což dokazuje velikou fanouškovskou podporou ať se hraje, kde se hraje. Před pár statistickými údaji z historie se sluší připomenout nejznámější účastníky LP. Třeboň léta patřila ke špičce ČFL, divizi hrávaly Velké Losiny, ve třetím ročníku se objevil tým Lázní Bohdaneč, tehdy účastník I. B třídy, který později působil dokonce i v první lize. Objevilo se i několik fotbalistů, kteří to dotáhli až na ligové trávníky – nejznámějším byl určitě „Bomber“ Tomáš Skuhravý, který posílil tým Janských Lázní, dále například Losiňáci Roman Jeřábek a Silný.



Stopa okresu Jičín v historii Lázeňského turnaje je velice výrazná. Historické tabulce suverénně vévodí Lázně Bělohrad před Železnicí, Bělohrad odehrál 14 finále, z toho 9 vítězných, Železnice 10 a k prvenství dotáhla polovinu z nich. Naposledy se ovšem radovala hodně dávno - v roce 2000.



Poslední ročníky patří převážně týmu FK Luhačovice, který nechyběl ve finále 6x za sebou a z toho poslední čtyři ročníky ovládl. Luhačovice jsou také nejčastějším finalistou – svoji skupinu vyhrály 15x z toho v devíti finále zvítězily, stejně jako Lázně Bělohrad. Nejčastějším pořadatelem jsou Janské Lázně, které turnaj pořádaly celkem 7x a většinou se zde konají jubilejní ročníky. Ve Velichovkách se hrálo 6 ročníků, Železnice a Lázně Bělohrad pořádaly „Lázeňák“ každý 5x.



Za 43. ročníků shlédlo turnaj přes deset tisícovek diváků, padlo celkem 1809 branek, na třech turnajích nejvíce 61, ve 3. ročníku naopak jen 14. Nejvíce branek na jednom turnaji nasázeli střelci Velkých Losin – v roce 1994 se trefili celkem 17x.

Program 44. ročníku

Sobota 24. července 2021

08.00: Lázně Bělohrad - Konstantinovy Lázně

08.50: Luhačovice - Velichovky

09.40: Železnice - Mšené-lázně

10.30: Klimkovice - Janské Lázně

11.20: slavnostní zahájení turnaje

11.40: Konstantinovy Lázně - Mšené-lázně

12.30: Velichovky - Janské Lázně

13.20: Lázně Bělohrad - Železnice

14.10: Luhačovice - Klimkovice

15.00: Železnice - Konstantinovy Lázně

15.50: Klimkovice - Velichovky

16.40: Mšené-lázně - Lázně Bělohrad

17.30: Janské Lázně - Luhačovice

Neděle 25. července 2021

08.30: utkání o 7. místo

09.30: utkání o 5. místo

10.30: utkání o 3. místo

11.30: finále 44. ročníku

Historická tabulka Lázeňského poháru



1. Lázně Bělohrad 177 83 46 47 266:151 297

2. Železnice 174 77 46 51 254:176 277

3. Konstantinovy Lázně 173 57 42 73 186:234 214

4. Velichovky 171 52 49 69 164:217 201

5. Luhačovice 88 55 17 14 158:65 186

6. Velké Losiny 87 50 20 17 169:60 170

7. Klimkovice 79 38 13 24 117:82 131

8. Janské Lázně 175 26 40 109 134:386 118

9. Třeboň 53 31 14 8 83:29 107

10. Mšené-lázně 80 26 19 34 112:127 99

11. Lázně Toušeň 90 12 19 59 64:181 55

12. Jeseník 15 11 1 3 31:12 34

13. Mariánské Lázně 31 6 11 14 23:39 29

14. Františkovy Lázně 9 6 0 3 14:8 18

15. Rud. Huť Dubí 4 3 1 0 5:1 10

16. Sadská 8 3 1 4 8:9 10

17. Železnice B 4 2 1 1 4:3 7

18. Lázně Bohdaneč 4 1 1 2 2:2 4

19. Konstantinovy Lázně B 4 1 0 3 6:12 3

20. Klimkovice B 4 0 1 3 6:10 1