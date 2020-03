Nejpopulárnější sport planety u nás hraje bezmála čtvrt milionu lidí. Velkou popularitu má také v Královéhradeckém kraji. I zde je nyní doba temna. Deník proto oslovil několik vybraných fotbalistů z regionálních klubů a položil jim několik otázek týkajících se aktuálního dění nejen v naší republice, ale i ve světě (koronavirus, karanténa, trénink, dohrání soutěží atd.). Tady je první z nich:

Jaké největší omezení pro vás osobně momentálně znamená nouzový stav a s ním spojená karanténa?

FILIP FIRBACHER - FC Hradec Králové (FNL):

Pro mě osobně je nejtěžší asi to, že nemůžu chodit na tréninky, a že nejsou otevřena žádná sportoviště. Snažím se trávit co nejvíce času s rodinou i s přítelkyní, dělat věci do školy a co nejvíce se nějak doma zabavit.

DAVID DOLEŽAL - FC Hradec Králové (FNL):

Co se týče sportu, tak jednoznačně ligová utkání před diváky a společné tréninky.A v osobním životě trávení času s přítelkyní a přáteli. Ale to jsou věci, které se dají nějaký čas vydržet, zvlášť když tato opatření pomohou zpomalit nebo zastavit nákazu.

TOMÁŠ BASTIN - FK Chlumec n. C. (ČFL):

Největší problém u sebe vnímám, že jako fotbalistovi mi chybí každodenní styk s týmem i s kamarády a samozřejmě víkendové zápasy.

MARTIN HRUŠKA - TJ Dvůr Králové n. L. (divize):

Omezení pociťuji na každém kroku. Člověk nikdy neví, kdy se ho tato nemoc bude týkat také.

JIŘÍ PEČENKA - TJ Dvůr Králové n. L. (divize):

Omezilo mě to o běžný život, ať už to jsou kamarádi, zábava. A hlavně o fotbalovou sezonu, na kterou jsme se tvrdě připravovali.

PETR KOBOS - MFK Trutnov (divize):

Volný pohyb. Myslím tím různé aktivity s rodinou jako procházky, výlety, kino atd.A samozřejmě fotbal (smích)!

MICHAL VOLDÁN - RMSK Cidlina Nový Bydžov (KP):

Patřím ke šťastnější skupině lidí, co nemá kvůli nastalé situaci žádné ekonomické či jiné problémy. Přesto pro mě jako sportovce přinese absence tréninků a zápasů důsledky, nejen z hlediska příprav, ale i co se týká souhry celého týmu.

MICHAEL HOFMAN - SK Libčany (krajský přebor):

Pro mě osobně je to málo pohybu a volnost jako taková. Člověk tak hodně teď myslí na svoje zdraví a nemůže žít život naplno. Ale respektuji nařízení vlády a plně souhlasím s tím, že pokud budeme všichni dodržovat patřičná opatření proti nákaze, budeme se moct brzo do normálního života vrátit. Nikdo z nás nechce takhle žít třeba celý rok.

JAKUB HAUSCHKE - Spartak Police n. Met. (KP):

Největším omezením je pro mě osobně omezení pohybu. Pro člověka, co rád cestuje, je toto na nějakou dobu úplně vyloučeno. Samozřejmě i různé omezení restaurací, ale to pro mě jako zákazníka není něco, bez čeho by se nedalo vydržet.

JAKUB LÁNSKÝ - SK Jičín (krajský přebor):

Největší omezení? Já bych tu otázku upravil. Mně toto omezení spíše otevřelo oči a znovu ukázalo, co je v životě opravdu důležité - rodina, zdraví, kontakt s osobami, které máte rádi. Vše jsem bral jako samozřejmost, ale teď najednou vidím, že to, co jsem vyjmenoval, samozřejmostí není. Takže mi karanténa spíše otevřela oči.

JAKUB ULVR - SK Jičín (krajský přebor):

Samozřejmě mě mrzí zrušení sportovních aktivit, ale pořád je to jen sport. Nejhorší je pro mě momentální strach o zdraví svých blízkých.

PAVEL BUCHVALD - SK Jičín (krajský přebor):

Omezení pro mě znamená zejména ve smyslu snížení styku s rodinou.

DAVID DROZD - Loko Hradec Králové (I. A třída) + Era-Pack Chrudim (futsal):

Pro mě osobně je to určitě zavření škol a všech sportovišť. Moje denní náplň byla studium ve škole a futsal. Teď jsem bez obojího.

MARTIN ŠKODA - SK Česká Skalice (I. A třída):

Omezení je to veliké, po všech stránkách (děti, práce, sport atd.). Všichni to teď má-me těžké, musíme to vydržet.

