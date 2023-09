Skvělý vstup do Ježek Cupu. Výhře osmnáctky nad Tureckem aplaudovalo 750 diváků

Fantastickým způsobem vstoupili do 22. ročníku Ježek Cupu čeští reprezentanti do 18 let. Na stadionu v Týništi nad Orlicí porazili svěřenci trenéra Aleše Křečka stejně starý výběr Turecka 3:0. Před solidní návštěvou čítající 750 diváků se střelecky prosadili Kubín a Rus, třetí branka byla vlastní. Hrály se ještě další dva zápasy.

Základy k cennému vítězství nad Tureckem položili mladí Češi úvodním gólem již v 6. minutě. Pojistky přidali v závěru utkání. | Foto: fotbal.cz