Dobruška – Jednou z nejvýraznějších osobností okresního derby Dobruška – Týniště nad Orlicí (5:2) byl navzdory výsledku tvůrce hry a kapitán hostí JIŘÍ VYDARENÝ (na snímku), který ve 37. minutě nádhernou ránou do šibenice překonal bezmocného gólmana Pěničku a snížil na 3:1.

Z utkání krajského přeboru fotbalistů Dobruška - Týniště nad Orlicí (5:2). | Foto: Leoš Dragúň

„Po dlouhém autovém hodu Petra Špačka až do vápna se míč odrazil ke mně, zpracoval jsme si ho a podařilo se mi to dobře trefit," popsal jeden z nejhezčích momentů celého utkání zkušený týnišťský útočník.

Jaké bylo z vašeho pohledu okresní derby v Dobrušce?

Podle výsledku by se mohlo zdát, že zápas byl jednoznačný pro domácí, ale obraz hry byl úplně jiný. První poločas jsme soupeři jeho roli hodně usnadnili a po zbytečných chybách jsme dostali tři góly. Po změně stran už nám pak nebylo vůbec nic platné, že jsme Dobrušku prakticky k ničemu nepustili, náš tlak jsme nedokázali gólově zúročit a z brejků pak naopak inkasovali další dvě branky.



Co tedy rozhodlo o výsledku?

Jednoznačně první poločas, který jsme doslova prospali. Za stavu 3:0 už je pak těžké vývoj zápasu obracet.



Po přestávce váš tým nastoupil jako vyměněný,domácí na dlouhé minuty zatlačil do hluboké defenzívy a druhý gól v síti soupeře doslova visel na vlásku. Pokud byste snížili, další průběh zápasu jste ještě mohli pořádně zdramatizovat, že?

Je to pravda, chyběl nám i kousíček potřebného štěstí. Stačilo opravdu snížit a potom už se mohlo stát cokoli, bylo by to o jediný gól a mohlo to dál být otevřené. Místo branky na 3:2 však přišel čtvrtý gól v naší síti a bylo prakticky rozhodnuto. Porážka v prvním jarním zápase je v boji o záchranu určitě hodně nepříjemná, navzdory tomu hra zejména po přestávce nebyla vůbec špatná.



Váš tým by však neměl skládat zbraně, do konce soutěže je ještě daleko.

Rozhodně. Je škoda, že body jsme ztratili právě v Dobrušce, na konci tabulky jsme její náskok mohli snížit. V žádném případě nás to však nesmí zlomit a dál musíme jít zápas od zápasu, nic není ztraceno.



V příštím kole přicestuje v neděli do Olšiny další tým ze spodních pater tabulky – Provodov. Pokud si chce Týniště udržet naději na záchranu, musí za každou cenu získat tři body. Kudy by mohla vést cesta k vítězství?

V první řadě je nutné navázat na kvalitní výkon z druhého poločasu zápasu v Dobrušce. Musíme hrát zodpovědně v obraně, dodržet taktické pokyny a věřím, že potom můžeme uspět.



Miloslav Hlavatý