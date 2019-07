Brankář a kapitán Jan Šťastný byl na cestě na finálový turnaj amatérského mistrovství Evropy (i na něm) jasným šéfem mančaftu. „Splnil se mi sen, ale…“

Copak?

O to víc mě štve, že příště se už toho nebudu moci zúčastnit aktivně jako hráč.

Tým skončil pátý. Jste spokojený?

Byla to strašně zajímavá konfrontace. Všechny země i regiony, s kterými jsme hráli, jsou násobně větší než my. Přesto jsme uhráli nádherné čtyři body. Když mančaft zůstane pohromadě, věřím, že je za dva roky schopný uhrát ještě lepší výsledek. Třeba i to finále.

V čem byla síla mužstva?

Ukázalo se to už v národní a evropské kvalifikaci. Měli jsme absence, zdravotní problémy, ale tenhle tým ukázal, co jsem neviděl u ostatních. Je to klišé, ale bylo to srdíčko, kolektiv, jedna parta. Jeden jako druhý měli na prvním místě tým a až pak teprve sebe. Za to si kluků hrozně vážím.

Musel jste jako kapitán řešit nějaký problém?

Na turnaji už ne. Na začátku se nastaví nějaká pravidla, a když se dodržují, nemůže ani vzniknout žádný problém. A kdyby něco, utne se hned na začátku.

Na finálový turnaj jste se hodně těšil. Byl to tedy vrchol kariéry?

Splnil se mi sen, to zopakuju. Ale beru to jako jeden z vrcholů. Nevybírám.