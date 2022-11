Polák sestřelil Lípu a po rozlučce měl jasno: Na jaře musíme koupit sudy tři

Během zápasu jste nasázel hattrick, vaše nejpovedenější podzimní vystoupení?

Střelecky se mi zápas povedl, ale více si cením výkonu v utkání proti Broumovu.

Který z těch tří gólů byl nejhezčí?

Jelikož dva z nich nepocházely asi ani ze střel, tak je to jasný. Nejhezčí byl bezpochyby ten druhý.

Sobotka se na podzim trápí, bylo to na jejím výkonu znát?

Bylo cítit, že Sobotka není v herní pohodě.

Na utkání si našly cestu téměř tři stovky fanoušků, jak se před takovou kulisou hraje?

Fanoušci nás každý zápas ženou vpřed. Dokonce i na venkovní duely s námi přijede kousek Železnice, který často zastíní domácí diváky. Je to skvělé a musím všem poděkovat za podporu.

Zakončení od kanonýra. Zdroj: Roman Vlačiha

Aktuálně je Železnice na druhém místě. Jaké máte ambice?

Snažit se vyhrát každý zápas a uvidíme, na co to bude stačit. Někteří volají po divizi. (směje se)

Čekal jste před sezonou, do které jste vstupovali jako nováček, že budete bojovat na úplné špici?

Tušil jsem, že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky, ale boj o první flek jsem opravdu nečekal.

Jaká je podle vás úroveň I. A třídy?

Oproti I. B třídě jsou soupeři určitě fotbalovější, paradoxně nám takový týmy vyhovují o něco víc.

Na víkendovém zápase chyběl kvůli cestě do zahraničí hlavní trenér Vladimír Blažej, bylo to pro vás v něčem jiné?

Na utkání jsme se snažili nachystat jako vždy. Koučování se ujal hrající Míša Beránek a trenér béčka Honza Bartoš, oba svou roli zvládli dobře. Hlavní kouč byl připraven na telefonu.

Utkání proti Sobotce mělo i hořkou pachuť, když si z něj odnesli zranění Kuba Mestický a Honza Míka, jak to s nimi vypadá?

Mesťa odešel z trávníku s poraněným kolenem a Hagi si znovu obnovil výron kotníku. Jestli si stihnou zahrát ještě na podzim, je pořád otázka. Každopádně by to pro nás byla velká komplikace.

Kde vidíte největší sílu vašeho týmu?

Pevná obrana a týmový duch, každý se snaží nechat na hřišti maximum. Rozhodně také fanoušci.

Co postup do krajského přeboru, je to téma v kabině?

Samozřejmě o tom občas vtipkujeme, ale na reálné diskuze o postupu je stále moc brzy. Jaro může vypadat úplně jinak.