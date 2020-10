Odchovanec sousední Nové Paky ukazuje, že by se rozhodně neztratil ani ve vyšší soutěži. Vždyť krajský přebor si Wojcik zahrál v Sobotce a Vrchlabí, teď rozdává radost v okrese. Se svým týmem vévodí soutěži. A jak se vlastně ocitl právě ve Staré Pace?„Za tým hraje spousta mých kamarádů, navíc v kantýně máme nejhezčí obsluhu,“ říká s úsměvem Wojcik. A naráží na fakt, že právě tam vám načepuje pivo jeho přítelkyně. Její otec je navíc fotbalovým předsedou Staré Paky. Takže bylo spíše otázkou, kdy Wojcik do týmu zavítá.

Jednoznačně vévodíte střeleckým tabulkám, předpokládám, že jste spokojený?

Spokojený určitě jsem, nakonec útočník se podle branek hodnotí, takže jsem rád, že mi to tam padá. Jsem také moc rád, že to tam začalo padat i Kubovi Tanečkovi.

Asi musí těšit, že tím pomáháte celému týmu k výhrám?

Samozřejmě každý gól potěší, ale je to výsledek práce celého týmu.

Zatím jednoznačně vévodíte okresnímu přeboru, je cílem postoupit do I. B třídy?

Cíl to určitě je, ale postoupit je vždycky těžké. V soutěži jsou ještě další kvalitní týmy, jež na nás určitě tlak vyvinou. I. B třída by ale Staré Pace slušela.

Máte na vyšší soutěž ve Staré Pace kvalitu?

Myslím, že určitě! Když se podíváte na naši soupisku, tak neskromně řeknu, že na okresní přebor máme tým nadstandardní a zasloužil by si posun o level výš. Snad nám to vyjde, jak si všichni přejeme.

Na postup už jste pomýšleli vloni?

Kdyby nebylo koronaviru, tak si troufnu tvrdit, že už jsme účastníky I.B třídy. Předčasné ukončení amatérských soutěží mi přišlo dost nešťastné řešení. Nedá se nic dělat, musíme si ten postup vybojovat letos.

Ve vašich zápasech padá hodně branek. Baví potom fotbal víc?

Rozhodně! Věřím, že bývají fanoušci spokojení, hrajeme ofenzivní fotbal a padá dost gólů. Fanouškům patří dík, protože do omezení na zápasy chodili v opravdu hojném počtu, což nám hodně pomáhalo.

Ve 4. kole soutěže jste při výhře 7:0 nad Libání nasázel všechny branky. Nevídaný výkon…

Mně osobně tam asi spadlo všechno, do čeho jsem kopnul, ale hosté se do první branky prezentovali velmi sympatickým dojmem.

Pamatujete na podobný zápas?

Asi se mi vybaví zápas v Chomuticích, kde jsem dal šest branek a něco podobného se mi povedlo kdysi i v Lužanech v dresu Nové Paky.