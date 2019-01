Rychnovsko – Závěrečné podzimní dějství krajské fotbalové I. B třídy určilo definitivní pořadí ve skupinách. Ve skupině C jisté postupující (České Meziříčí a Opočno) doplnily Lokomotiva Hradec a Malšovice. Deštné i přes výhru nad Předměřicemi skončilo těsně páté. Ve skupině D poutal pozornost duel v Černíkovicích o poslední postupovou pozici do elitní čtyřky. Rozhodující bitvu vyhráli domácí fotbalisté, kteří porazili Borohrádek 5:1 a doplnili tak trio Rychnov B, Doudleby a Albrechtice.

Opočno – České Meziříčí 0:2

Fakta – branky: 16. Lukáš Baše, 73. Kozák. Rozhodčí: Kiezler. ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Opočno: Švorc – Lukášek (71. R. Školník), Petr, M. Školník (46. Kurz), Čtvrtečka – Skalický (46. Škrabal), Reichl, Jelen, Pfeiffer – T. Přibyl, Vondřejc (46. O. Přibyl). České Meziříčí: Frynta – Tomáš Havel, Kozák, Jan Tomášek, Slánský – Rezek (58. Mikušík), Krajňák, Čiháček, Petr Tomášek (81. Martin Ševc) – Lukáš Havel (84. Španiel), Lukáš Baše.

Jan Jánský, trenér TJ Spartak Opočno: „Vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. My jsme soupeři darovali obě branky po našich hrubých chybách. Naopak naše vyložené brankové šance jsme nedokázali dotáhnout do úspěšného konce nebo nám chybělo přesnější zakončení. Když už se nám podařilo vstřelit regulérní branku, rozhodčí byl proti, odpískal údajný faul našeho útočníka na brankáře. Náš hráč byl obráncem hostů vražen na brankáře a následná dorážka skončila v síti hostů. Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří zasáhli do bojů v podzimní části soutěže."

Milan Mikušík, trenér FC České Meziříčí: „Vzhledem k počtu vypracovaných šancí je naše vítězství zasloužené. Děkujeme hráčům za přístup v dnešním utkání i po celý podzim. Těšíme se na jarní část sezony."

Deštné – Předměřice 3:1

Fakta – branky: Kaplan, Matula, Macháček – Raszka. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 2:4. Diváci: 40. Poločas: 3:0. Deštné v O. h.: Cejnar – Vávra, Kánský, Včelák, Novák – Tuček, Kaplan, Macháček, Hochmann – Fidler (80. Hampl), Matula.

Petr Cejnar, vedoucí mužstva TJ Sokol Deštné v Orlických horách: „Hráli jsme ve slepené sestavě, ale paradoxně jsme podali nejlepší výkon v poslední době. Bohužel, výhra nám nestačila k postupu do elitní čtyřky."

Černíkovice – Borohrádek 5:1

Fakta – branky: O. Stieber 2, Stodůlka, Handa, Plašil – P. Matějus. Rozhodčí: Fryš. ŽK: 1:1. Diváci: 250. Poločas: 3:1. Černíkovice: Holoubek – Pajor (75. Pavel), Plašil, Hrouda, Víteček – Trejtnar, Mňuk (65. Jedlinský), Stodůlka, Handa (57. J. Hanuš) – D. Hanuš (71. Vašata), O. Stieber. Borohrádek: Hlaváč – Barták, Pírko, Uhnavý (80. Liška), Moravec (85. Kapusta) – A. Čermák (88. Liškal), T. Sazima, J. Matějus, P. Matějus (85. Hlaváč) – Bílek (76. Sodomka), Brendl.

Josef Cejpek, trenér TJ Sokol Černíkovice: „Ač výsledek vypadá, že to byla jasná záležitost, tak tomu rozhodně nebylo. Soupeř hrál velice dobře a vytvořil si i řadu šancí. Měl však smůlu, že mezi tyčemi stál vynikající David Holoubek. I přesto musím konstatovat, že jsme byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Zápasu by více slušel výsledek tak asi 8:5. Na závěr musím poděkovat hráčům za to, jak k utkání přistoupili a za to, že jsme společnými silami dosáhli toho, co jsme si předsevzali. Všem hráčům a divákům přeji krásný konec roku a na jaře se zase všichni fotbalový blázni sejdeme někde na zeleném plácku."

Radek Sazima, trenér TJ Lokomotiva Borohrádek: „Vyrovnané utkání, které jsme si prohráli sami. Opět jsme předvedli v utkání několik individuálních chyb, které domácí dokázali potrestat. Naše šance, dovolím si říci stoprocentní, jsme nevyužili a proto jsme v tomto zápase tahali za kratší konec. I přesto bych chtěl hráčům poděkovat a pochválit trojici rozhodčích."

Zdelov – Rychnov B 5:2

Fakta – branky: 23. Csontos, 60. Truhlář, 80. Cvejn, 82. Hrbáč, 90. Sehnal – 55. Jedlinský, 66. Polívka. Rozhodčí: Ludvík. ŽK: 1:3. Diváci: 118. Poločas: 1:0. Zdelov: Nývlt – Novák, Weisser, Sehnal, Cvejn – Marek, Csontos (67. R. Zeman), Truhlář, Novotný, Komárek – Hrbáč (87. Neubecker M.). Rychnov n. K. B: Vrána – M. Mondík, Pups (46. F. Stieber), Hanyk, Kotek – Šmol, Miller, Polívka, Dapecí – Řehák (55. Šmída), Jedlinský (73. Kočnar).

Miloš Zeman, trenér TJ Sokol Zdelov: „S kvalitním soupeřem jsme odehráli nejlepší utkání podzimu a nazval bych to asi takto: krása střídala nádheru. Divákům se toto utkání muselo líbit. Padlo sedm branek, hra byla nahoru dolů, chvilkami se na hřišti jiskřilo a dokonce nechyběly ani slzy štěstí. Mužstvo ukázalo, že mělo možná navíc, přesto panuje spokojenost."

František Kotek, trenér FC Spartak Rychnov nad Kněžnou B: „V utkání na perfektním trávníku jsme pořád dotahovali. Po obdržené třetí brance jsme již nenašli odpověď a svoji otevřenou hrou jsme domácím umožnili vstřelit další dvě branky. „Bůro" na závěr je kruté, přesto bych rád poděkoval všem hráčům za podzimní část."

Vamberk – Albrechtice 3:0

Fakta – branky: 19., 47. a 88. T. Králík. Rozhodčí: Přikryl. ŽK: 1:5. Diváci: 60. Poločas: 1:0. Vamberk: Sýkora – Malý, Mudruňka, Fujdiak, J. Kotyza – P. Luňáček. Flekr, Samek (85. Halamka), T. Králík (88. O. Kotyza) – Šrom, Richter (75. J. Luňáček). Albrechtice n. O.: M. Králík – Chvojan, Voda, Pavlas (46. Moravec), Kajn – Zeman, Janeček (88. Hečko), Csontoš, Hladík – Sršeň, Hořínek.

Pavel Kotyza, vedoucí TJ Baník Vamberk: „Jsem rád, že na konci podzimní sezony jsme mohli potěšit naše věrné fanoušky vítězným zápasem. K vidění byla vidět naše bojovnost, nasazení, proměněné gólové šance, skvělý výkon brankáře i nepovedená penalta. Na závěr sezony bylo vidět, že jsme nezapomněli hrát fotbal."

Rostislav Kchop, asistent trenéra SK Albrechtice nad Orlicí: „Poslední zápas podzimní části sezony se nám vůbec nevydařil. Domácí zaslouženě a jednoznačně zvítězili, výsledek odpovídá naší předvedené hře. V tomto zápase jsme nepředvedli nic, co nás ve většině zápasů ctilo. A bohužel podobně na tom byli i rozhodčí. Jen krátké zamyšlení: Poslední zápasy mi přišlo, že to vlastně hrajeme pro rozhodčí a oni místo, aby hru usměrňovali a v podstatě nebyli vidět, berou na sebe roli „hlavních hrdinů", kteří jsou nedotknutelní a odmítají jakoukoli chybu. Škoda, kazí pověst těm, kteří to opravdu umí a těm, kteří jsou schopni chybu přiznat."

Lípa – Doudleby 2:1

Fakta – branky: 53. Charvát, 56. Brzokoupil – 81. Krmaš. Rozhodčí: Smrček. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Lípa n. O.: Janeček – Šreibr, Mondík, Palán, Prošvic – Šreibr ml., Král, Čepelka, Brzokoupil (77. Škop) – Kafka, Charvát (90. Rektor). Doudleby n. O.: Gärtner – Krmaš – Kozák (46. Kudláček),78. Michal Mazura), Matěj Mazura, Kopsa – J. Šrámek (69. Lyer), Kotyza, Marek Mazura, Dudek – Hudousek (53. Dostál), R. Schod.

Libor Beran, vedoucí mužstva TJ Sokol Lípa nad Orlicí: „V posledním kole podzimu jsme podali bojovný výkon a na rozdíl od předchozích zápasů jsme dokázali vsítit dvě branky. Soupeř o jednu méně a tak body zůstávají v Lípě. Během zimní přestávky nás čeká spousta práce, abychom se na jaře mohli prezentovat lepšími výkony. S umístěním po podzimu rozhodně nejsme spokojeni."

Jan Čermák, trenér TJ Velešov Doudleby nad Orlicí: „V utkání jsme předvedli profesorský výkon a ten na body nestačil. Až když jsme sestavu promíchali, tak jsme i přes zlepšený herní projev výsledek nezvrátili. Ještě, že se na „okresní přebor" nesází, výsledky tohoto kola by bookmakery nepotěšily..... Musím ale konstatovat, že v druhé fázi (večerní) jsme podali zcela mimořádný výkon a vítězství bylo naše."

