Ač soutěže byly rozehrány, strašák v podobě dalších potíží zapříčiněné koronavirem je tady stále. „Jsem optimistou. Věřím, že se naučíme s tímto druhem onemocnění žít a sportovat,“ říká Andrejs.

Minulý ročník krajských soutěží zastavil koronavirus. Jaké problémy způsobilo nedohrání sezony KFS a klubům?

Rozhodnutí FAČR o ukončení soutěží bylo logickým vyústěním situace. Přednost dostalo zdraví všech aktérů. Složení soutěží zůstalo stejné, jedinou změnou je účast týmu Jiskry Kocbeře v I. B třídě místo odstoupivší Bílé Třemešné. Shodou okolností budou Kocbeře hrát svá domácí utkání díky vlastnímu nevyhovujícímu stánku v Bílé Třemešné.

Co jste museli řešit v oblasti mládeže?

Ze stavu mládeže jsme měli strach, co udělá několikaměsíční nečinnost s účastí týmů v novém soutěžním výsledku. Konečný výsledek, což je obsazení soutěží mládeže, je určitě pozitivní. Víceméně jsou počty týmů téměř identické s předcházející sezonou, za což patří dík všem dobrovolným funkcionářům, kteří se o mládež v našem regionu starají.



Startuje nový ročník, jehož průběh je opět nejistý. Jaké máte postupy, kdyby do sezony opět zasáhla pandemie?

FAČR zkraje srpna představil materiál s úpravami v Soutěžním a Disciplinárním řádu. Dále připravil „Desatero “, což je materiál s pravidly proti šíření nemoci Covid 19 ve fotbalovém prostředí. V tuto chvíli máme k dispozici základní normy, jak se v této době chovat. Žádná norma však není úplně stoprocentní. Je to hodně o tom, jak všichni k dodržování daných pravidel přistoupí a budou chtít pravidla dodržovat a nebudou dopředu spekulovat.



Budou i omezení pro diváky?

V tuto chvíli se omezení vztahují pouze na profesionální soutěže. Počty návštěvníků našich soutěží zatím hranici 2500 rozhodně neatakují….



A jak vy osobně situaci odhadujete? Věříte, že se soutěže dohrají?

Jsem optimistou. Věřím, že se naučíme s tímto druhem onemocnění žít a sportovat. Je potřeba upozornit i na možnost, že se soutěže budou dohrávat v termínech, na které nejsme zvyklí.



Pojďme k fotbalu. Pro krajský přebor je určitě přínosné, že se po letech objevily týmy, které mají zájem postoupit do divize. A to hradecká Olympia a Nový Bydžov. Jak vidíte rozložení sil?

Skutečně evidujeme zájem obou klubů o možný postup a vítáme ho. Pro mě je největším favoritem tým Olympie, kde působí řada exligistů, a když se vše vhodně namíchá s dravým mládím, má hra opravdové parametry.



Nový Bydžov je stále studnicí na talenty, podle mého názoru proti loňsku posílil o navrátilce z vyšších dorosteneckých soutěží. Určitě nahoře budou hrát Libčany, kvalitní bude Police nad Metují. Očekávám zajímavou soutěž, posilují i týmy ze spodku loňské tabulky. Po fotbale je nyní hlad, na pohárové zápasy chodilo poměrně dost fanoušků. Stejný trend očekávám především v počátku sezony, kdy je pěkné počasí.



Na co se příznivci mohou těšit v I. A třídě a I. B třídě?

Po půlroce, kdy se prakticky nehrálo, je situace v soutěžích tak trochu nepřehledná. My jsme rádi, že stav klubů je stabilizovaný a po této krizi nedošlo k exodu hráčů mimo fotbal. Všichni se už těšíme, že se začne hrát a soutěž konečně poběží. I.A třídu považuji v letošním roce za extrémně vyrovnanou. Kluby v této soutěži vydatně posilovaly (Jaroměř, Týniště nad Orlicí, Solnice). Věřím, že to bude ku prospěchu.



Vaše další přání do sezony?

Moje přání je několik let stále stejné. Fotbal na této úrovni by měl být především zábavou pro hráče i diváky. V reakci na stávající výstup státních orgánů a hygienických zařízení bych uvítal sjednocení ve výstupech vůči sportu jako celku. Stávající stav mi připadá chaotický a lehce zneužitelný.