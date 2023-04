ČFL, skupina B

Hradec Králové B – Přepeře 0:0

Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Jsme velmi zklamaní, že máme zase jen bod. Nastřelili jsme dvakrát tyč, měli jsme převahu, posledních deset minut jsme hráli proti deseti. Ale soupeř se prezentoval poctivým výkonem v bloku, do kterého jsme se těžce dostávali. Mimo to, že nedáme gól, nevím, co bych tomu vytknul. Potřebovali bychom dát nějaký haluz, na klucích to už leží, že góly dáváme těžce. Na druhou stranu máme v soutěži jedenáctou nulu vzadu, což ukazuje charakter hráčů, že nechtějí prohrát. Každopádně to nejsou nuly kvůli tomu, že bychom nehráli útočně. My hrajeme útočně a poctivě dozadu. Jen potřebujeme i trochu štěstí, aby nám to tam spadlo.“

Chlumec nad Cidlinou – Živanice 0:1

Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „Bohužel jsme nedokázali navázat na dvě předchozí výhry a utkání s minimem šancí prohráli. Hosté šli rychle do vedení, poté se zkušeně zatáhli a nepouštěli nás do velkých šancí. Nešly nám standardní situace, hráli jsme pomalu, utahaně. V závěru trefil Čáp tyč a vytvořili jsme několik závarů, které si zkušený soupeř pohlídal a tak nemáme ani bod. V sobotu zajíždíme do Záp.“

DIVIZE, skupina C

Trutnov – Dobrovice 3:0

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Jak jsme ze zápasu měli respekt, tak nakonec asi v této sezoně nepamatuji klidnější utkání. Pořád jsme vedli a pak ještě dohrávali proti soupeři, který hrál v deseti. Myslím si, že jsme hosty jasně přehráli. Připravovali jsme se na to, že hrají hodně defenzivně a mají šikovné kluky, kteří chodí do brejků. Pro nás to byl tak trochu jiný zápas, než když lítáme do otevřené obrany. Ale připravili jsme se na to a poradili si s tím. Dali jsme tři krásné góly a zaslouženě vyhráli.“

Náchod – Hlinsko 2:0

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Sehráli jsme asi nejlepší zápas v tomto divizním ročníku. V posledních dvou utkáních jsme se posunuli v poctivém bránění, teď jsme přidali i větší agresivitu v osobních soubojích a v neposlední řadě jsme si vytvořili i dostatek gólových situací. Jsem rád, že jsme zařadili dva nové hráče Marka Rajnocha a Matěje Jahodu a ti nám gólově hodně pomohli ve dvou posledních utkáních, kdy jsme získali důležitých šest bodů. Dostali jsme se do kontaktu s ostatními celky, které bojují o záchranu a doufám, že předvedeme i v ostatních utkáních takové bojovné výkony, jako jsme předvedli proti Hlinsku.“

Chrudim B – Nový Bydžov 2:0

Petr Průcha, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Jsme velice zklamáni. Vytvořili jsme si možná až překvapivě spoustu šancí. Ale naše koncovka? To byl vrchol zmaru. Samozřejmě když takovýmto způsobem urazíme pána Boha, tak přijde zákonitě zasloužený trest. Takhle to prostě je, všechno má svoji logiku, všechno má svoje zákony. Dostali jsme se naprosto zbytečně pod tlak a budeme muset napnout všechny mentální, psychické a fyzické síly, abychom ho ze sebe setřásli. Vše je jen a jen o nás.“

Liberec B – Dvůr Králové 7:0

Zbyněk Dujsík, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „O naší vysoké porážce rozhodlo vyšší nasazení, trénovanost a herní umění libereckých fotbalistů. Soupeř nás po všech stránkách jednoznačně předčil, my bohužel dokázali plnit své povinnosti pouze čtvrt hodiny, než přišel zbytečný faul v šestnáctce a pokutový kop ve prospěch domácích. Tento moment bohužel odstartoval náš špatný výkon. Liberec byl v utkání jasně lepší a my mu nedokázali čelit.“