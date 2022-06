Branky: 14. Mokrý, 81. Libřický z pen. – 3. a 40. Krotil oba z pen. ŽK: Rompotl, Libřický – Pečenka, Kosař, Šolc, Zbořil. ČK: 37. Rolejček (LIB). Rozhodčí: Stieber, Filip, Horský. SK Libčany: Rolejček – Studýnka, Rompotl, Mařas, Novotný – Tyrych (39. Tošovský), Chromek, Havrda, Libřický, Voda – Mokrý. FC Slavia Hradec Králové: Mašek – Šejvl (69. Kundrt), Kabeláč (46. Málek), Strasser, Štipák – Krotil, Mates, Šolc, Kosař (81. Zbořil) – Pečenka, Řezáč (69. Lán).

Libčany zvedly cennou trofej znovu po třech letech a dá se říct, že obhájily pohárové vítězství. Vyhecovanému mači se Slavii nic nechybělo. Diváci v Hořicích viděli tři pokutové kopy během hry a jednu červenou kartu.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

NÁHRADNÍK ZÁŘIL

Jednoznačným hrdinou zápasu se stal náhradní brankář Kohoutů Matěj Tošovský. Ten v rozstřelu lapil dvě penalty a hlavně díky jeho zásluze mohl tým z Libčan přebrat z rukou předsedy KFS Václava Andrejse pohár za první místo.

„Rozhodně jsem to nečekal. Sice se pro nás zápas nevyvíjel dobře, ale v kabině jsme si řekli, že to musíme zlomit a jedna šance nám vyšla, pak se nám to podařilo otočit v penaltách. Pro mě je to neskutečný zážitek, protože před dvěma lety jsem tu nebyl,“ řekl šťastný hrdina zápasu Tošovský.

Slavia v utkání, které na Gothardě sledovalo 350 diváků, měla velkou územní převahu, navíc šla rychle do vedení. Ve třetí minutě zahrál jeden z libčanských obránců ve vápně rukou a nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Krotil.

Libčany však přispěchaly s bleskovou odpovědí. Rychlý protiútok dokázal přesně zakončit Mokrý.

Zlomový moment zápasu se odehrál ve 37. minutě. Gólman Rolejček se ve vápně ohnal po jednom z protihráčů, rozhodčí Stieber neváhal a poslal Kohouty do deseti. I k druhé penaltě se postavil objev letošní sezony Krotil a tentokrát nedal šanci střídajícímu Tošovskému. Tato situace však oslabené Libčany ještě více semkla a ve hře do obrany po zbytek utkání předvedly bezchybný výkon.

NEPROMĚNILI ŠANCE

Druhý poločas se podle očekávání hrál na jednu branku. Slavisté se snažili překonat skvěle bránící Libčany. Ve dvou tutových šancích však selhal Řezáč. A přišel trest. Během ojedinělého útoku Kohoutů zahrál jeden ze soupeřů ve vápně rukou a pískala se penalta. V utkání už třetí. Odpovědnost na sebe vzal Stanislav Libřický a i s trochou štěstí vyrovnal. Šlo se do penaltového rozstřelu, ve kterém ukázaly Libčany větší zkušenosti a hlavně díky čaroději Tošovskému se mohly radovat z obhajoby zisku poháru.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

„Těžko momentálně hledám slova, velké zklamání. I takové zápasy však jsou. Musíme se poučit do dalších let, máme mladý tým, který má budoucnost. Bohužel mladí prohrálo nad zkušeností. Přišlo mi, že jsme měli zbytečně svázané nohy z nervozity a ve finální fázi jsme byli zbrklí,“ mrzelo útočníka Slavie Jiřího Pečenku.

DELFÍN V TĚLE KOSATKY

Na každý pád Libčany ve finále ukázaly, jak zkušeným celkem jsou. Ač se jim v sezoně příliš nedařilo, tak na samotný finálový zápas se skvěle připravily a i přes nepříznivý průběh dokázaly lepší tým udolat. „Je pravda, že v zápase nevyhrál lepší tým, ale každý z kluků tam nechal vše a navíc máme delfína v těle kosatky, který to zase vychytal,“ vysekl poklonu gólmanovi Tošovskému trenér Libčan Jiří Suchomel a dodal: „Emoce k fotbalu patří a ve finále jich byla spousta. Nebýt všech okolností, asi bychom si výhru tolik neužili. Takže vlastně za ten průběh děkujeme.“

Finále: Libčany - Slavia Hradec Králové 2:2 (1:2), pen. 4:3.Zdroj: Lubomír Douděra

V táboře Slavie bylo naopak cítit velké zklamání z neúspěchu a i samotného průběhu finálového duelu. „Rozhodla nervozita našich mladých hráčů a vyhrály zkušenost a klid soupeře. Šancí na to, abychom utkání zvládli, jsme měli dostatek, ale bohužel jsme postrádali klid ke vstřelení branky,“ zhodnotil zpackané finále trenér Slavie Josef Bouček.