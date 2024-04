My se vraťme o týden zpět, kdy došlo k velké oslavě narozenin a demolici Zdelova. „Děkuji svým spoluhráčům za dárek, který mi dali. Před začátkem utkání jsem měl totiž trošku obavy, ale poměrně brzy jsme se ujali vedení a soupeř moc šancí neměl. Celý zápas jsem si užíval,“ potvrdil Frynta.

České Meziříčí na výhru proti Zdelovu navázalo i o uplynulém víkendu, když vyhrálo 2:0 v Malšově Lhotě. To je však už jiný příběh, protože Frynta v brance chyběl.

David Frynta.Zdroj: archiv hráčeJednu branku zařídil sám Frynta, když pro něj spoluhráči vybojovali za stavu 7:0 penaltu. „Byl jsem trochu překvapen, že mě vyzvali, abych šel pokutový kop zahrávat. Přiznám, že jsem váhal, ale za rozhodnutého stavu už o nic nešlo, proto jsem to šel zkusit,“ směje se Frynta.

A co se mu honilo v hlavě? „Hlavně jsem nechtěl překopnout branku. Mířil jsem na druhou stranu, než půjde brankář,“ řekl zkušený borec a vyšlo to.

Dalo by se říct, že platí hláška ze seriálu Okresní přebor o tom, že gólmani jsou nejlepší exekutoři penalt. „Já myslím, že ta hláška neplatí, jak bylo předvedeno i v samotném seriálu a ani se jako exekutor neživím,“ směje se Frynta.

Zápas 18. kola nejnižší krajské soutěže vyšel čerstvého padesátníka draho. „Spoluhráči měli ode mě po zápase sud piva, což byla možná taková malá motivace k výhře.“

Tím to však ani zdaleka nekončilo. Čisté konto, gól, to vše se musí v kabině promítnout. „Samozřejmě na všechny tyhle položky máme ceník. Snad mi nyní k tomu nebudou dávat ještě přirážku za věk,“ usmívá se Frynta.

STŘELY JSOU RYCHLEJŠÍ A JÁ POMALEJŠÍ

On sám je velkým srdcařem. „Celou kariéru jsem věrný Českému Meziříčí a nikdy jsem neměl potřebu ani chuť tým měnit,“ pokračuje. Zážitků a vzpomínek má spoustu. „Rád vzpomínám na každý postup do vyšší soutěže.“

Do kdy plánuje Frynta chytat? „Poměrně složitá otázka. Je to ovlivněno spoustou faktorů – zdraví, tým, přítelkyně. Také záleží na tom, jestli na to budu mít, protože střely jsou rychlejší a já stále pomalejší,“ chechtá se. Nejpopulárnější sport ho přitom stále baví. „Baví mě fotbal jako takový. Mám zde hodně kamarádů, se kterými se na hřišti rád vidím.“

Za roky, co ho hraje, se poměrně změnil. „Určitě ano, je to rychlejší a fyzicky náročnější hra,“ myslí si Frynta a zavzpomíná na svoje začátky. „K fotbalu mě přivedl v deseti letech můj táta, který v té době trénoval České Meziříčí.“

To se po další výhře posunulo už na pátou příčku. „Po podzimní části jsme byli blíže k sestupovým místům, proto jsme si řekli, že na jaře musíme zabrat, abychom se posunuli výš a mohli odehrát zbytek sezony bez záchranářských starostí, to se nám zatím daří. Já bych byl rád, kdybychom skončili do šestého místa,“ uzavírá Frynta.