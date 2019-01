Rychnovsko - Víkend v krajském přeboru nabídl okresní derby v Doudlebách nad Orlicí a představení favorita v Přepychách.

Krajský přebor: Doudleby po prohře s Rychnovem klesly na předposlední příčku. Remízující Přepychy sesadily z druhého místa Trutnov

Doudleby - Rychnov 0:2

V očekávaném okresním derby soupeřů, kteří každý bod potřebují jako sůl, se nakonec radovali fotbalisté z hlavního města regionu. Na branky čekalo půl druhé stovky diváků až do závěrečné desetiminutovky. Do vedení poslal hosty Chochola a vítězství v nastaveném čase pečetila penalta po faulu na Chocholu, kterou proměnil Brandejs.

Jan Chasák, trenér Velešov Doudleby n. O.: „Jednalo se o vyrovnaný zápas hlavně v první půli. Musím přiznat, že ve druhé už byl Rychnov aktivnější a vypracoval si řadu standardních situací. Závěr zápasu hosté zvládli lépe a nakonec i zápas rozhodli. My nejenže nedáváme branky, ale v poslední době si gólovky ani nevypracujeme. Citelně nám chybí útočník Schod. Nyní na domácím hřišti hostíme soupeře z horních pater tabulky – Jičín. Patrně proti němu budeme muset změnit taktiku a spoléhat spíše na rychlé protiútoky.“

Martin Hodoval, trenér FC Spartak Rychnov n. K.: „Myslím si, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Do přestávky se hrál vyrovnaný fotbal od vápna k vápnu bez vyložených brankových šancí. Ve druhé půli jsme byli jednoznačně aktivnější. Vždyť mimo dvou gólů ještě Kubec mířil hlavou do břevna.“

Branky: 81. Chochola, 90. (+3) Brandejs z penalty.

Přepychy – Trutnov 1:1

Přepyšští fotbalisté sesadili Trutnov ze druhé příčky, na níž se posunula Nová Paka. V úvodní půlhodině se hrál vyrovnaný zápas s minimem šanci. Poté domácí před trutnovskou brankou dvakrát hrozili ze závaru. Následoval roh, z něhož Rejzek našel Chválka a ten otevřel skóre zápasu – 1:0. Po třech minutách mohlo být v Přepychách ještě veseleji, ale to by po Javůrkově úniku z křídla nesměli trutnovští obránci vykopnout míč z brankové čáry. Během minuty hosty vzpružila chyba domácí obrany, kterou dokázali potrestat – 1:1. Ve druhém poločasu se už dvě stě diváků branky nedočkalo. Domácímu Šmídovi hosté v šanci ukopli míč na poslední chvílí a stejný přepyšský hráč hlavičkoval pouze do brankářovy náruče. Nutno podotknout, že i Trutnov měl ve druhé půli dvě velké šance.

Miroslav Pavel, asistent trenéra SK Přepychy: „Proti favorizovanému soupeři jsme zápas dokázali zkušeně dovést do remízového konce. Bod s celkem ze špice je pro nás velmi cenný. Děkuji všem hráčům za příkladnou bojovnost a disciplínu. Bohužel nás velmi mrzí vážné zranění Rejzka, kterému Kuneš nepříjemně prošlápl kotník.“

Branky: 31. Chválek – 35. Holubec.

1. Olympia Hradec 9 0 0 38:5 27

2. Nová Paka 8 0 1 30:8 24

3. Trutnov 7 2 0 30:10 23

4. Jičín 6 0 3 24:14 18

5. Broumov 5 2 2 24:14 17

6. Česká Skalice 3 2 4 9:10 11

7. Přepychy 3 2 4 11:16 11

8. Nový Hradec 3 2 4 12:19 11

9. Lhota p. L. 3 1 5 8:15 10

10. Police n. M. 2 3 4 11:19 9

11. Černilov 3 0 6 7:21 9

12. Rychnov n. K. 2 2 5 10:16 8

13. Červený Kostelec 2 2 5 11:20 8

14. Jaroměř 1 4 4 10:16 7

15. Doudleby 2 1 6 9:24 7

16. Náchod B 0 3 6 7:24 3