Hradec Králové - Blamáž, propadák, průšvih, hrůza. Páteční vystoupení fotbalistů Hradce proti Ústí nad Labem dostalo všemožná nelichotivá označení - a nebylo divu.

Fotbalová Fortuna národní liga: FC Hradec Králové - FK Ústí nad Labem. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ve středu se Votroci pokusí nedůstojný výkon v duelus posledním týmem tabulky druhé ligy napravit. Ve 38. kole soutěže se předvedou od 17 hodin ve Vítkovicích, tedy na hřišti dalšího mužstva bojujícího o záchranu.

„Doufám, že si všichni uvědomí, že to s Ústím nebylo vůbec dobré. Musíme se rehabilitovat fanouškům a budeme to chtít napravit,“ řekl kouč Karel Havlíček. „Vítkovice hrají o život, za záchranou jedou, co to jde. Myslím si, že to bude stejné jako s Ústím,“ varoval.

Vítkovičtí bodovali třikrát v řadě. Naposledy uhráli remízu ve Frýdku-Místku, byť po devatenácti minutách prohrávali 0:2.

Na srovnání skóre se jednou brankou podílel i mohutný forvard Libor Žondra, který do Vítkovic přišel v zimě z Hradce. Zatímco na východě Čech dal za sezonu a půl jediný soutěžní gól, v novém týmu se trefil už čtyřikrát.

II. liga

28. KOLO, středa, 17.00: Pardubice – Č. Budějovice, Vítkovice – Hradec Králové, Táborsko – V. Žižkov, Sokolov – Frýdek-Místek, Znojmo – Varnsdorf, Třinec – Vlašim, 18.00: Ústí nad Labem – Olympia Praha, Opava – Příbram.

„Teď se mu daří. Asi mu vychází víc vstříc, než jsme mu vycházeli třeba my. Jeho tréninková píle nebyla u nás úplně na velké úrovni, bavili jsme se o tom, má to nastavené trochu jinak,“ řekl Havlíček. „Jeho speciální motivace je jasná, vždycky se každý proti svému bývalému klubu hecne o trochu víc,“ doplnil trenér.

Žondra bude dozajista nažhavěný doběla. Z Hradce opravdu neodcházel v dobrém. Jasně to potvrzují slova ředitele. Takto Jiří Sabou okomentoval útočníkův odchod: „Klima v labině se změnilo. Odešli hráči, kteří šli proti trenérovi a nechtěli tady být. Třeba Libor Žondra, který byl negativní a neměl sebereflexi.“

Uvidí se, jací stopeři se budou snažit Žondru zastavit. Martin Nosek je zraněný. V pátek nemohl hrát František Čech, který měl tresta zy čtyři žluté karty. Mladík se do sestavy vrátí. „Všechny míče půjdou na Žondru, který to rozdává. Musíme se s tím daleko lépe popasovat, než to bylo v případě ústeckého Jakubova,“ nakázal Havlíček.

V pátek Hradečtí vysokého útočníka nezvládli. Co ve středu?