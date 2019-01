Hradec Králové – Nová fotbalová aréna, k tomu obchodní centrum, nové dopravní řešení i vznik odpočinkové zóny u Orlice. Rozsáhlý projekt, který hradecký magistrát řeší už od roku 2007, kdy se vypsalo výběrové řízení na investora, z něhož vítězně vyšla společnost ECE. Celý projekt Park Malšovice se všemi doprovodnými procesy v současné době běží.

Má však i své odpůrce, kteří nechtějí přijít o „lízátka“ a tvrdí, že v tomto případě jde pouze o zisk developera, nikoliv o zájmy obyvatel.



Město se s firmou dohodlo, že vedle budoucí arény společnost ECE vystaví obchodní centrum. Za pozemky magistrátu zaplatí 250 milionů korun, dále pak během následujících deseti let rozpustí do hradeckého fotbalového klubu 176 milionů korun.



„Společnost ECE bude dále financovat úpravy infrastruktury, v místě vzniknou tři světelně řízené křižovatky, tam se jedná o 150 milionů korun. Dále zajistí parkovací místa nejen pro návštěvníky centra, ale i pro fotbalové fanoušky. Dohodli jsme se také, že investuje 200 tisíc korun do výsadby nových stromů. Dalších 20 milionů firma zaplatí za demolici současného fotbalového stadionu,“ uvedl Jiří Svátek, šéf odboru rozvoje města.



Stavba nové arény vyjde město na přibližně 450 až 650 milionů korun.



„Pokud by se magistrát rozhodl stavět bez developera, vyšlo by to mnohem dráž. Na vlastní náklady bychom museli vybudovat parkoviště, nové komunikace, sítě a podobně. Předpokládám, že by se částka vyšplhala asi na jednu miliardu korun,“ dodal Jiří Svátek.



Právě zahájení demoličního řízení zvedlo ze židle odpůrce celého projektu. Podle nich je navrhované spojení vrcholového sportu a komerčních aktivit naprosto nevhodné. Lokalita by měla sloužit pro sport a rekreaci a neměla by být zatížena obchodním centrem. Líto jim je i „lízátek“, která by kvůli demolici zanikla. Vznikla tak petice, kterou poslali architekti spolu s dalšími občany vedení města.



„Přijde nám, že ohledně projektu je hodně nezodpovězených otázek. Ať už se to týká harmonogramu celé rekonstrukce, jak bude vyřešena doprava, čí bude pozemek pod stadionem, jak dlouho se bude muset hrát fotbal jinde a tak dále. Také údajné sponzorování klubu společností nám nepřijde jako sponzoring, ale spíše jen odložené splátky,“ uvedl Zdeněk Vašata, jeden z organizátorů petice.



„Zatím k žádnému bourání nedochází, ale je potřeba demoliční řízení zahájit, jelikož předchází následujícímu územ〜nímu řízení. Konkrétně „lízátka“ jsme si nechali zrevidovat a jsou v opravdu žalostném stavu, vše se rozpadá, opravy by byly dost nákladné a navíc osvětlení z nich s sebou nese negativní a dnes už nežádoucí efekty,“ řekl Svátek s tím, že vypořádání připomínek může trvat až dva roky.



„Věřil jsem, že stadion bude stavěn za nepřetržitého provozu, aby se za prvoligovým týmem nemuselo jezdit daleko. Také se mi nelíbí, že by dle mých informací mělo být vykáceno 150 stromů,“ říká jeden z dalších odpůrců projektu Miloš Morávek, mimo jiné i autor ocelových konstrukcí na nynějším stadionu.

Magistrát: stavba arény by trvala nejdéle rok

Výstavba stadionu by dle odboru rozvoje města měla probíhat etapovitě a nejdéle za rok od zahájení stavby by mohla multifunkční aréna stát. Místo stopadesáti stromů by se jich mělo vysázet 250 a vzniknout by měla i odpočinková zóna s dětskými hřišti vedle stadionu a centra.



„Společnost ECE nakonec ustoupila od stavby hotelu a celý obchodní komplex zmenšila, nebude tak monstrózní, jak se bojí odpůrci projektu,“ tvrdí Jiří Svátek.



Aréna by měla nabízet prostor i pro volnočasové aktivity, její využití by mělo být široké. Pozemek pod arénou bude i nadále patřit městu, takže obavy z toho, že město by společnosti ECE muselo platit pronájem, jsou liché.



„Upřímně si myslím, že pokud nepostavíme arénu tímto způsobem, tak bude město v budoucnu jen těžko hledat potřebné finanční prostředky,“ zakončil vedoucí odboru Jiří Svátek.

Primátor: Nechceme fotbal v Hradci ohrozit



ZDENĚK FINK, primátor města: Ve věci rekonstrukce malšovického stadionu cítím podporu u velké části zastupitelstva. V současné době na městě pokračují přípravné práce dané smluvním vztahem s firmou ECE, které podle smlouvy povedou k vybudování jak obchodního centra, tak nového fotbalového stadionu. Snažíme se hledat variantu, která by umožnila odehrát maximum zápasů na domácím hřišti. Nechceme v žádném případě, aby byl hradecký fotbal rekonstrukcí ohrožen.

Klub hledá řešení, aby hrál doma

Fotbalový klub FC Hradec Králové ústy generálního ředitele RICHARDA JUKLA výstavbu nové arény v této podobě pochopitelně vítá a prosazuje. Kamenem úrazu je hrozba, že klub bude možná nucen odehrát některé prvoligové zápasy v jiném městě.



„Mě zaráží, že petice přichází až po třech letech. Všichni o tomto projektu předem věděli, uskutečnilo se řádné výběrové řízení. Vizualizace jsou známé minimálně dva roky. Záměr realizovat projekt zastupitelstvo schválilo v květnu 2008. Proto mě překvapuje, že se teď najednou někdo probouzí, že stavba nevypadá hezky. Já si naopak myslím, že to, co nám tady stojí teď, je příšernost a my můžeme jen zlepšovat, nikoliv zhoršovat,“ poznamenal Jukl.



Klub nejvíce tíží fakt, že kvůli výstavbě by musel hrát v jiném městě. Zatím nelze říci, zda by to bylo po celou sezonu, nebo třeba jen půl roku.



„Tohle je kámen úrazu. Neustále hledáme možnosti, jak by to šlo udělat, abychom mohli hrát doma i po dobu, co se bude aréna stavět. Musím říci, že pánové Vedlich a Svátek na tom intenzivně pracují. Navíc je tady další alternativa – dočasně hrát zápasy v novém areálu na Bavlně. Variantu stěhovat klub na zápasy mimo Hradec Králové máme jako poslední,“ vysvětlil Jukl. (jt)

Vávra: Protest je neseriózní



K otázce nové fotbalové arény se za firmu ECE, která projekt Park Malšovice provádí ve spolupráci s městem, vyjádřil její manažer PETR VÁVRA.



Jak vnímáte názory a protesty skupiny odpůrců projektu města a firmy ECE Park Malšovice, jehož součástí je nová fotbalová aréna?

Mám z toho rozpačitý pocit. Na jedné straně rozumím tomu, že projekty takového rozsahu se nemusejí líbit každému. Co je pro mě ale naprosto nepochopitelné, proč se tito tzv. odpůrci ozývají až nyní, tedy tři roky poté, co je známa plánovaná podoba areálu!?



Můžete připomenout, jak docházelo k schvalování projektu?

Již v květnu 2008 bylo zastupitelstvem města rozhodnuto, že se má tento projekt realizovat a jeho podoba byla opakovaně představena veřejnosti. Až do června 2009 jsme s městem vyjednávali o kupní smlouvě, odpůrci tedy měli více než dostatek času se proti navrhovanému konceptu ozvat. Nikdo z nich tak ale neučinil! Od té doby jsme my i město do projektu investovali spoustu času a samozřejmě i nemalé finanční prostředky.



Tato zvláštně načasovaná forma protestu, respektive se jedná o výzvu k odstoupení od projektu, na mě působí neseriózně. Navíc argumenty, které odpůrci používají, jsou zavádějící. Například když hovoří o záměru jako „o příkladu pokleslého obchodování města s nadnárodními řetězci a developery“, tak jim uniká jedna zásadní skutečnost…



A to…

Že idea vytvořit areál volnočasových aktivit propojující sport a komerci nevzešel z hlav vedení města, ani developera, nýbrž od vedení fotbalového klubu. Ten dlouhodobě, více než nutně potřebuje nový fotbalový stadion, protože stávající přestal vyhovovat regulím FAČR. Jejich vize, fungující model, který viděli v Bernu, vypadala takto: multifunkční aréna, která bude sloužit i jiným sportovně-kulturním aktivitám než pouze kopané. Investici z velké části zaplatí komerční developer (čímž město podstatně ušetří), jenž si v sousedství arény bude moci vybudovat obchodní galerii, která svoji marketingovou silou přiláká do Hradce Králové i na fotbal spoustu nových návštěvníků. Díky této investici v Hradci vznikne multifunkční aréna, bude rekonstruován areál tréninkových hřišť TJ Slavia, vybuduje se 1900 parkovacích míst, 130 obchodů a vznikne 2000 pracovních příležitostí… Ponechám na čtenáři, ať sám posoudí, jestli je tvrzení odpůrců oprávněné.



V této skupině jsou i členové komory architektů. Za důvod označují také skutečnost, že tento projekt je ve své podobě těžkou ranou urbanistické koncepci města. Co tomu říkáte?

Dva lidé mohou mít na stejnou věc různý pohled. Proto se domnívám, že je přirozené, když se náš projekt některým architektům nelíbí a řešili by ho jinak. Myslím si, že jsme pro to udělali maximum. Když jsme v roce 2008 připravovali nabídku do investorské soutěže, uspořádali jsme dokonce interní architektonickou soutež, jíž se zúčastnily tři vysoce renomované architektonické kanceláře, které ve svých řadách rovněž měly členy komory architektů. Z jednotlivých návrhů jsme poté vybrali dle našeho názoru nejvhodnější koncept, který bude pro město přínosem.



S hradeckou veřejností, především pak s fotbalovými fanoušky, hodně o projektu komunikujete. Jaké máte ohlasy na novou arénu?

Mám pocit, že se fanoušci na arénu těší a cítí, že jsou po letech blízko její realizaci. V poslední době však byl v jejich řadách neklid po sérii článků v jedněch novinách, které se snažily čtenářům vnutit pocit, že město chce od projektu odstoupit. Proto bylo sympatické, že se poslední besedy fanoušků účastnil i primátor města, jenž je ubezpečil o tom, že město projekt realizovat chce. (jt)

Morávek: Stadion stačí upravit



Proti výstavbě nové arény a obchodního centra bojují architekti, i další občané města. Jak už zaznělo výše, nelíbí se jim spojení sportovního areálu s objektem komerčního využití, přemístění prvoligového fotbalu po dobu rekonstrukce, kácení stromů, zánik „lízátek“, možná předimenzovanost dopravy a podobně.



„Navrhuji ponechat hřiště s vyhřívaným trávníkem a postupně vybudovat v prostoru mezi hřištěm a stávajícími tribunami nejprve zastřešenou východní a pak západní tribunu tak, aby mohl být zachován nepřetržitý provoz pro kapacitu alespoň osmi tisíc diváků. Nová severní a jižní tribuna nemusí být nutně zastřešená. Tím si myslím, že by se ušetřily stamiliony a zachránil by se fotbal,“ míní Miloš Morávek, jeden z odpůrců projektu, který se celou situací zabývá od února letošního roku, kdy komunikuje s vedením města.