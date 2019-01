Týniště nad Orlicí – Ve městě na soutoku Divoké a Tiché Orlice vládne v těchto dnech fotbalová euforie. Fotbalisté SK Týniště nad Orlicí v závěrečném 30. kole elitní krajské soutěže deklasovali v Broumově domácí Slovan 7:1 a stali se tak po zásluze krajským přeborníkem.Tým z Olšiny nasbíral rekordních 65 bodů a může se pochlubit i nejproduktivnějším útokem, nastřílel 78 branek. Dramatická bitva o první příčku s největším rivalem z Jičína se rozhodla až v posledním kole a vedení klubu nakonec rozhodlo o tom, že široká sportovní veřejnost v rychnovském regionu se po pěti letech může od 9. srpna, kdy startuje nový ročník, těšit znovu na divizi.

Trenér Radek Hrubý | Foto: Redakce

Na výrazném sportovním úspěchu má bezesporu lví podíl zkušený vládce týnišťské lavičky RADEK HRUBÝ (na snímku), který ochotně přijal pozvání k rozhovoru.

17. kolo: Úpice – Týniště nad Orlicí 0:3 (0:1)

18. kolo: Týniště nad Orlicí – RMSK Cidlina 1:0 (1:0)

19. kolo: Rychnov nad Kněžnou – Týniště nad Orlicí 1:2 (0:2)

20. kolo: Týniště nad Orlicí – Jičín 1:1 (0:1)

21. kolo: Týniště nad Orlicí – Lázně Bělohrad 1:2 (0:1)

22. kolo: Jaroměř – Týniště nad Orlicí 2:3 (0:2)

23. kolo: Týniště nad Orlicí – Kratonohy 1:1 (1:0)

24. kolo: Červený Kostelec – Týniště nad Orlicí 4:1 (2:1)

25. kolo: Týniště nad Orlicí – Slavia Hradec Králové 0:3 (0:1)

16. kolo: Týniště nad Orlicí – Dobruška 3:2 (2:2)

26. kolo: Chlumec nad Cidlinou – Týniště nad Orlicí 3:7 (3:2)

27. kolo: Týniště nad Orlicí – Olympia Hradec Králové 1:1 (0:1)

28. kolo: Hořice – Týniště nad Orlicí 1:5 (0:4)

29. kolo: Týniště nad Orlicí – Libčany 1:0 (0:0)

30. kolo: Broumov – Týniště nad Orlicí 1:7 (0:2)

Vaši svěřenci letos získali nejen titul krajského přeborníka, ale navíc si zahrají v nové sezoně divizi. Co se vám nyní honí hlavou?

Určitě jsme rádi, že jsme krajský přebor vyhráli. Naší prioritou bylo vybojovat první místo, s tímto cílem jsme do sezony šli. Vůbec jsme nepřemýšleli o tom, zda po jeho splnění do divize potom případně postoupíme nebo ne. To je záležitost vedení klubu. Po sestupu z divize jsme v prvních dvou sezonách bojovali o záchranu, v dalších třech letech potom hráli o špici a letos dlouhodobá trpělivá práce přinesla konečně svoje ovoce. Pocit je to hezký, příjemný. Jde o mimořádný úspěch celého klubu a myslím, že krajský přebor jsme vyhráli zaslouženě.

O konečném prvenství se rozhodlo teprve v závěrečném kole v Broumově. Tým v závěru sváděl bitvu s Jičínem a soutěž nakonec vyhrál s jednobodovým náskokem. Jak jste to prožíval?

Bylo to opravdu náročné.Když jsme ve 27. kole doma klopýtli s Olympií Hradec Králové a Jičín se dostal do čela, zdálo se, že je rozhodnuto. Vzápětí však prohrál 3:1 v Libčanech, to nám samozřejmě hodně pomohlo a v závěrečných třech kolech už jsme si vedení v tabulce nenechali vzít.

Spadlo z vás nyní konečně napětí?

Hodně jsme si všichni oddechli. Před cestou do Broumova panovaly jisté obavy. Soupeř, i když se pohybuje ve spodních patrech tabulky, má přece jen mladé, nebezpečné mužstvo a poslední krok, jak známo, bývá nejtěžší. Nakonec jsme jej však zvládli s přehledem a noblesou, vítězství 7:1 mluví za všechno.

Jak bujaré byly oslavy?

Nejintenzívnější radost z úspěchu tým prožívá bezprostředně po zápase. Pokud jsou pozdější oslavy plánované, už nemají takovou sílu. Škoda, že se v Broumově hrálo v neděli, druhý den pak kluci museli jít do práce. Ale třeba ještě nějakou vhodnou příležitost jak postup oslavit najdeme.

Kdy vám v sezoně bylo nejhůř?

Zatímco na podzim jsme své cíle a úkoly plnili perfektně, ve druhé polovině soutěže už to bylo o něco horší. Určitě mně mrzí domácí porážky s Lázněmi Bělohrad a Slavií Hradec Králové, ta utkání jsme zkrátka nezvládli.

Co vás na jaře nejvíc potěšilo?

Asi to byla skutečnost, že po prohraných zápasech se mužstvo vždy dokázalo rychle zvednout a jít dál, ukázalo svoji obrovskou vnitřní sílu a další kola pak úspěšně zvládlo. Za zmínku určitě stojí utkání v Chlumci nad Cidlinou, kde jsme po dvaceti minutách prohrávali 3:0. Hráči však nezpanikařili, hráli dál svůj fotbal, nakonec vývoj otočili a vyhráli 7:3, toho si hodně cením.

Zatímco v úvodní polovině soutěže byl tým na svém trávníku stoprocentně úspěšný, na jaře zde ztratil celkem dvanáct bodů a navíc se zdálo, že jeho hře chyběla obvyklá lehkost…

Když se na to podívám z odstupem, tak jsme vycházeli ze zajištěné obrany, která pracovala stoprocentně a na tom jsme si zakládali. Potom se však postupně zranili brankář a další tři obránci, v trestu byl Odehnal a najednou ze stabilní obrany zbyl jediný hráč. V defenzívě proto museli zaskakovat jiní hráči, to bylo na výkonech přece jen znát a také jsme dostávali i dost gólů. Navíc jsme do každého zápasu šli s tím, že jej chceme vyhrát a někdy jsme na to doplatili, což byl případ už zmíněného utkání s Lázněmi Bělohrad.

Na druhé straně, s výjimkou utkání v Červeném Kostelci, v němž soupeř zaslouženě zvítězil 4:1, jste na jaře všechna zbývající venkovní utkání vyhráli. To vás musí těšit hodně, že?

To je určitě pozitivní zjištění. Venku se nám hraje lépe, každý soupeř nás bral jako lídra soutěže. Ale na domácím trávníku chce každý vyhrát, pro nás bylo lepší, že jsme nechodili do úplně uzavřené obrany, soupeře jsme přehrávali kombinací a proměňovali jsme šance. I proto jsme na hřištích soupeřů byli tolik úspěšní.





Co bylo podle vás nejsilnější stránkou současného týmu?

Fotbalovost. Nehráli jsme na náhodu, naše hra měla systém a řád. Hráči byli odolní, projevili vůli po vítězství, každý chtěl vyhrát a dával do toho všechno. A když jsme někam přijeli, každý musí potvrdit, že jsme chtěli hrát svůj fotbal a hráli jsme dobře. I když doma se nám ne vždy dařilo, to se stává, ale neopustili jsme svůj styl hry a dál šli odhodlaně za svým cílem.

Mužstvo na jaře pronásledovala rozsáhlá marodka. Kvůli zranění postupně chyběli brankář Marčišin, Huňák, Tomášek, Michal,v trestu byl Odehnal a někdy kvůli pracovním povinnostem scházel i Vydarený. O to je však konečný úspěch cennější, souhlasíte?

Je to opravdu tak, o to větší máme radost. Kvůli zranění obránců musel vzadu zaskakovat třeba Jirka Vydarený, který jinak tvoří hru a to už je potom znát. Jak už jsem uvedl, my jsme si na zabezpečené obraně zakládali. Když byla kompletní, většinou si soupeři žádné šance nevytvářeli a najednou se nám to celé rozpadlo.

Bylo také důležité, že při zranění brankáře Marčišina tým několikrát výrazně podržel mladík Jan Rolejček, který jej spolehlivě nahradil, že?

Honza Rolejček je kvalitní gólman. Prospívá mu, že pravidelně chytá při hostování v sousedních Třebechovicích. Odchytal výborné zápasy a jsem s ním spokojen.

Kdo ze soupeřů se vám nejvíce líbil?

Na jaře hrál dobře Červený Kostelec, jeden z nejúspěšnějších týmů druhé poloviny soutěže. Navzdory porážce a ne příliš lichotivému postavení v tabulce u nás hrála výborně Dobruška. Svoji sílu měla i řada dalších mužstev. Platí to o Lázních Bělohrad nebo Slavii Hradec Králové, stejně jako o Úpici. Ta s námi v úvodu jara doma jasně prohrála, v dalším průběhu se však chytla a získala pak množství bodů.

Jak hodnotíte úroveň přeboru Královéhradeckého kraje?

To je těžké a složité hodnotit, je to trochu zvláštní soutěž. Například Olympia Hradec Králové má široký hráčský kádr a fotbalisty tak může prostřídat. Ale naopak třeba Kratonohy a další mají málo hráčů a pokud přijdou zranění tak kvalita soutěže nedostatkem dobrých fotbalistů přece jen trochu trpí.

Co je nyní potřeba udělat pro to, aby byl tým ve vyšší soutěži konkurenceschopný? Kolik nových hráčů byste rád přivítal?

Věřím, že se nám především podaří současné mužstvo udržet pohromadě, chceme jej doplnit nejméně o čtyři fotbalisty. Musíme častěji a intenzívněji trénovat, divize je přece jen soutěž po všech stránkách mnohem náročnější. Soupeři budou mnohem silnější a kvalitnější, než tomu bylo v přeboru. Na jaře nás sužoval úzký kádr, někdy jsme hráli ve dvanácti, třinácti lidech a kluci neměli ani čas si odpočinout. Zejména ve vložených kolech se únava kumulovala, a i proto je nutné mužstvo nyní rozšířit.

Jak vidíte perspektivu Tomáše Vody, Tomáše Dolečka a dalších talentovaných mladíků? Zapojíte je do přípravy?

Tento problém řešíme každý rok, ale záleží především na nich samotných, na jejich přístupu. Mají často jiné zájmy a také špatnou docházku. Ti kluci potřebují hlavně trénovat, ale zatím ani jednou neabsolvovali celou přípravu. Není přece možné, aby přišli před zápasem, že chtějí hrát. Musejí si zkrátka srovnat priority.

Jakou podobu bude mít vaše letní příprava?

Věřím, že si nyní hráči po náročné sezoně odpočinou. Příprava odstartuje v polovině července, bude však krátká a o to intenzívnější. Základ týmu zůstane stejný, jde jen o to jej vhodně doplnit. Nic zásadního měnit nebudeme. Chceme, aby vše fungovalo stejně dobře jako dosud.

Chcete něco říct na závěr?

Rád bych poděkoval všem našim hráčům za to, jak skvěle úspěšnou sezonu zvládli. Stejně jako všem dalším lidem, kteří zajišťovali, aby v klubu vše fungovalo. A pokud mám uvést jedno jméno, tak je to nestárnoucí František Kerhart. Jemu patří dík za to, že se stará nejen o A mužstvo, ale i o chod celého oddílu. A moc bych si také přál, aby kapitán Honza Plašil své rozhodnutí skončit s fotbalem ještě přehodnotil. Jde o přirozenou osobnost nejen na trávníku, ale i v šatně a bez něj si další účinkování týmu v nové divizní sezoně jen těžko dokáži představit.

SK Týniště n. O. – 78 branek

20 – Martin Merganc;

10 – Lukáš Slezák;

9 – David Stejskal;

7 – Vlastimil Voženílek (3 z pen.), Petr Špaček;

5 – Jiří Vydarený, Jindřich Václavek, Jan Plašil;

4 – Martin Novák;

2 – Marek Winkler;

1 – Martin Michal, Jan Hrubý, Tomáš Doleček, vlastní (Úpice).

CELKOVĚ

1. Týniště n. O.⋌20 5 5 78:43 65

2. Jičín ⋌19 7 4 60:26 64

3. Olympia Hradec ⋌17 6 7 73:44 57

4. Slavia Hradec ⋌14 7 9 51:40 49

5. Kratonohy ⋌13 10 7 53:36 49

6. Jaroměř ⋌14 6 10 76:62 48

7. RMSK Cidlina⋌ 14 4 12 74:51 46

8. Libčany ⋌11 11 8 61:51 44

9. Č. Kostelec ⋌ 12 8 10 39:39 44

10. L. Bělohrad ⋌13 4 13 70:71 43

11. Rychnov n. K. ⋌ 13 2 15 53:58 41

12. Úpice ⋌ 8 6 16 34:54 30

13. Chlumec n. C. ⋌7 7 16 44:67 28

14. Broumov ⋌ 7 3 20 34:79 24

15. Dobruška ⋌ 6 5 19 52:90 23

16. Hořice ⋌ 4 5 21 29:70 17

DOMA

1. Týniště n. O. ⋌10 3 2 33:16 33

2. Jičín ⋌10 3 2 30:7 33

3. Olympia Hradec ⋌9 1 5 35:19 28

4. Rychnov n. K. ⋌ 9 1 5 34:25 28

5. Č. Kostelec ⋌8 3 4 20:14 27

6. Jaroměř ⋌7 5 3 42:26 26

7. Slavia Hradec ⋌7 5 3 30:17 26

8. L. Bělohrad ⋌8 0 7 38:39 24

9. RMSK Cidlina ⋌7 2 6 41:27 23

10. Kratonohy ⋌6 5 4 26:20 23

11. Libčany ⋌6 4 5 31:30 22

12. Úpice ⋌5 5 5 20:19 20

13. Dobruška ⋌5 3 7 30:39 18

14. Broumov ⋌5 2 8 26:35 17

15. Chlumec n. C. ⋌4 3 8 28:36 15

16. Hořice ⋌3 3 9 17:31 12

VENKU

1. Týniště n. O. ⋌10 2 3 45:27 32

2. Jičín ⋌9 4 2 30:19 31

3. Olympia Hradec⋌ 8 5 2 38:25 29

4. Kratonohy ⋌7 5 3 27:16 26

5. RMSK Cidlina ⋌7 2 6 33:24 23

6. Slavia Hradec ⋌7 2 6 21:23 23

7. Jaroměř ⋌7 1 7 34:36 22

8. Libčany ⋌5 7 3 30:21 22

9. L. Bělohrad ⋌ 5 4 6 32:32 19

10. Č. Kostelec ⋌4 5 6 19:25 17

11. Rychnov n. K. ⋌4 1 10 19:33 13

12. Chlumec n. C. ⋌3 4 8 16:31 13

13. Úpice ⋌3 1 11 14:35 10

14. Broumov ⋌2 1 12 8:44 7

15. Dobruška ⋌ 1 2 12 22:51 5

16. Hořice ⋌ 1 2 12 12:39 5