Rychnovsko/Krajský přebor - V okresním derby na hřišti exdivizního Týniště se radovali hráči Přepych.

V úvodních sedmi kolech nasbíral doudlebský Velešov pouhých osm bodů a ze čtyř zástupců Rychnovska si v tabulce krajského přeboru stál nejhůře (na desáté příčce). Pak však svěřenci Jana Chasáka vybojovali proti favorizované Olympii na domácím trávníku cennou remízu (3:3), která je pozitivně „nakopla“. V následujících třech kolech Velešov třikrát zvítězil Po vítězství nad outsiderem ve Lhotě p. L. zdolal doma Českou Skalici a nyní si vyšlápl i na rezervu divizního Nového Bydžova, dokonce na jeho hřišti.

Nový Bydžov - Doudleby 1:3

Jan Chasák, trenér Velešova Doudleby: „Jsem rád, že se nám momentálně zúročuje poctivý přístup hráčů k tréninku i disciplinované výkony v zápasech. V Novém Bydžově to však nebylo vůbec jednoduché. V první půli jsme několikrát se štěstím udrželi čisté konto. Pak jsme sice po přestávce brzy inkasovali gól, ale dokázali jsme na něj rychle odpovědět Chocholovým vyrovnáním. Klid nám v závěru zajistily dvě trefy Jana Kráčmera. Myslím si, že se zápas musel divákům líbit.“

Branky: 52. Prokopec – 59. a 70. Jan Kráčmer.

Týniště – Přepychy 1:3

V okresním derby na hřišti exdivizního týmu se překvapivě radovali hosté.

Radek Hrubý, hrající trenér SK Týniště n. O.: „Bohužel hned ve 3. min. jsme po vyšachování obrany poprvé inkasovali. Poté jsme se přece jen nadechli, vynutili si územní převahu, měli více ze hry, ale před přestávkou zahodili několik vyložených příležitostí. Po změně stran hosté po rychlém brejku udeřili podruhé. V dalším průběhu se nám po velkém náporu podařilo snížit. Třetí gól jsme obdrželi z trestného kopu, před nímž jsme nepokryli hráče soupeře. Nemrzí mě ani tak náš výkon jako skutečnost, že jsme vsítili jediný gól a naopak tři inkasovali. To by se nám doma stávat nemělo.“

Ernest Seifert, trenér SK Přepychy: „Týniště hrálo výborně, my jsme příkladně bojovali. Pomohlo nám rychlé vedení. Přestože jsme ve druhé půli utekli na 0:2, ani zdaleka nebylo nic rozhodnuto. Ve chvíli, kdy domácí snížili, jsme se strachovali o výsledek. Oddechli jsme si teprve po třetím gólu. Domácí mají velmi zkušený mančaft, hráli velmi dobře, chybělo jim však potřebné štěstí v koncovce. Chválím celý náš mančaft. Hráči si sáhli na dno sil. Domácí favorit byl aktivní a v některých pasážích nás prakticky nepustil za půlku. Byl to pro nás náročný zápas se šťastným koncem. “

Branky: 72. vlastní (J. Chválek) – 3. Kašpar, 52. Petera, 88. L. Růžička. Rozhodčí: Martin Dujsík (Opatovice). ŽK: 2:5. Diváků: 230.

Rychnov - Kunčice 0:1

Nečekaná ztráta Rychnova s nováčkem. Spartak vyšel podruhé za sebou střelecky naprázdno.

Branka: 60. Slavětinský. Rozhodčí Korec. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (85. Korecki). Diváků: 82. (six, hl)