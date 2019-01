Rychnovsko – Nekompletním úvodním jarním dějstvím odstartoval fotbalový krajský přebor. Týmy z našeho okresu vstoupily do odvet těsnými prohrami na hřištích favoritů. Rychnovským fotbalistům na umělém trávníku v Jičíně více než hodinu vycházela defenzivní taktika, potom však o jejich prohře rozhodl jediný gól.

Týniště se v duelu s trutnovským lídrem ujalo zásluhou kanonýra Martina Mergance vedení 1:0, ale ve vyrovnané partii favorit nakonec vývoj utkání otočil a radoval se z výhry 2:1.

Jičín – Rychnov 1:0

Jaroslav Matějka, trenér SK Jičín: „Po sérii vydařených přátelských zápasů, kdy se dařilo herně i střelecky, přišel mistrovský zápas a s ním zbytečně moc nervozity a nepřesností. Soupeř přijel s taktikou důsledné defenzívy, která mu vycházela až do 68. minuty, kdy se střelou ze za vápna prosadil Jakub Vích. Již předtím jsme dvakrát nastřelili tyč, a tak vítězství považujeme za zasloužené, i když předvedená hra nenadchla."

Martin Kameník, trenér FC Spartak Rychnov nad Kněžnou: „Výhru Jičína považuji za zaslouženou. Soupeř měl zkrátka lepší kvalitu. Přijeli jsme s defenzivní taktikou, uhlídat Vacka se nám podařilo, ale v plánu jsme měli také udeřit z rychlého protiútoku. Bohužel, naše střelecké trápení pokračuje. Nenašel se nikdo, kdo by brankáře domácích prověřil něčím tak jednoduchým jako je střela na branku. Bez toho se hrát a hlavně vyhrát nedá."

Trutnov – Týniště 2:1

Petr Brejcha, vedoucí mužstva MFK Trutnov: „Hosté šli rychle do vedení. My jsme hned vzápětí trefili břevno, ale v první půli mělo více šancí Týniště. My jsme se do hry výrazněji dostali až po změně stran. Zápas jsme nakonec otočili díky střídajícímu Groerovi."

Vladimír Pacholík, asistent trenéra SK Týniště nad Orlicí: „Zápas jsme zahájili podle našich představ a domácí jsme do ničeho vážnějšího nepustili. Vedli jsme 1:0, vytvořili si ještě další tři slibné příležitosti, ale bohužel bez gólového efektu, což, jak se ukázalo později, mělo vliv na konečný výsledek. Po přestávce nás Trutnov zatlačil, my jsme přestali vyhrávat osobní souboje a nakonec stav zvrátil ve svůj prospěch. Sehráli jsme náročné, vyrovnané utkání, v němž jsme první poločas ovládli my, druhý soupeř. O jeho výhře rozhodl větší důraz při proměňování šancí."