Jednou z fotbalových akcí, kterou pořadatelé dopředu neodpískali (na rozdíl třeba od Hunťák cupu), je tradiční Libotov cup, který už tuto sobotu bude hostit obec u Dvora Králové nad Labem.

Do Libotova se sjede rekordních dvacet mužstev, když týmy z okolí doplní například i celky z Trutnova, Chlumce nad Cidlinou i hlavního města republiky.

Fotbalové zápolení bude zahájeno v 8.30 duely ve čtyřech základních skupinách, finále je na programu v 17 hodin odpoledne.

Po slavnostním vyhlášení a dekorování vítězů pak následuje i večerní kulturní program, když při Rockové noci zahrají kapely Bez šance, The Last Revolution a David Jakubec & Paya May.

Účastníci Libotov cupu 2020

FC Libotov

Kousci Laušmanovi (loňský finalista)

Démoni

Kluci z baťohu

Odrost 85

Zanzibar

FC Popocatepetl

Seydlerova vila

Kočovné řeznictví

Forest Guys

FC Nemojov

FC Cuba Libre (vítěz HAPO 2020)

FC Štenclové

Da Giorgio

Hokejky Trutnov

FC Sylvárov (obhájce prvenství)

Loko Dvůr

Dubina FC

Piráti Paluba

RB Chlumec n. C.

Na Dubina cup za týden dorazí hvězdy NHL

Za týden, v sobotu 4. července, se v Bílé Třemešné uskuteční Dubina cup. Na něm přislíbili účast i hokejisté z NHL, například Filipové Hronek a Zadina.