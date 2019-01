Voděrady – Vítězem čtvrtého ročníku turnaje v halové kopané „Ajax futsal cup 2015" se stal tým Čoginovy děti, který ve finále porazil obhájce titulu Čege Mege Rychnov až po penaltovém rozstřelu.

Čtvrtého ročníku populárního turnaje se zúčastnilo šest týmů, které se nejprve střetly každý s každým a čtyři nejlepší postoupily do play off. V semifinále obhájce loňského prvenství Čege Mege zdolal domácí Marie FC jasně 5:0 a tým Čoginovy děti si poradil s hradeckými Ethnik Eagles 4:1. V utkání o třetí místo potvrdili roli favoritů hráči Ethnik Eagles, kteří si zopakovali loňské bronzové umístění. Finálový souboj v normální hrací době branky nepřinesl, a tak o vítězi rozhodoval penaltový rozstřel. V něm byli úspěšnější hráči týmu Čoginovy děti, kteří porazili 3:1 obhájce loňského prvenství Čege Mege Rychnov.



„Oproti minulým ročníkům byla tentokrát účast týmů menší, ale na kvalitě hry se to neprojevilo. K vidění byly dramatické souboje s řadou výborných individuálních výkonů. Celý turnaj s přehledem odřídil rozhodčí Tomáš Mucha. Poděkování rovněž patří sourozencům Křepelovým za perfektní zajištění obsluhy ve stánku s občerstvením. Letošní vánoční turnaj se vydařil a věřím, že pátý ročník nabídne ještě kvalitnější konkurenci a napínavé souboje," sdělil hlavní organizátor Václav Vaněček.

Ajax futsal cup ve výsledcích

Základní část: Čege Mege Rychnov – Ethnik Eagles 2:3, – Čoginovy děti 3:2, – Marie FC 4:3, – Krásní a nezkrotní 4:1, – Mydli ovci 6:2, Ethnik Eagles – Čoginovy děti 1:0, – Marie FC 3:8, – Krásní a nezkrotní 4:4, – Mydli ovci 5:3, Čoginovy děti – Marie FC 3:2, – Krásní a nezkrotní 6:3, – Mydli ovci 5:0, Marie FC – Krásní a nezkrotní 2:2, – Mydli ovci 3:3, Krásní a nezkrotní – Mydli ovci 2:0. Pořadí po základní části: 1. Čege Mege Rychnov 12 bodů (skóre 19:11), 2. Ethnik Eagles 10 (16:17), 3. Čoginovy děti 9 (16:9), 4. Marie FC 5 (18:15), 5. Krásní a nezkrotní 5 (12:16), 6. Mydli ovci 1 (8:21).



Play off – semifinále: Čege Mege Rychnov n. K. – Marie FC 5:0, Ethnik Eagles – Čoginovy děti 1:4.



Utkání o 3. místo: Marie FC – Ethnik Eagles 3:6.



Finále: Čege Mege Rychnov – Čoginovy děti 0:0, pen. 1:3.

Individuální ocenění

Nejlepší střelec: Lukáš Volný (Čege Mege Rychnov – 11 gólů).



Nejužitečnější hráč: Karel Krejčík (Ethnik Eagles).



Nejlepší brankář: Lukáš Junek (Čoginovy děti).