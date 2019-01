Týniště nad Orlicí – Jedním z hráčů, kteří v utkání krajského fotbalového přeboru SK Týniště – Slavia Hradec (0:3) snesl v dresu domácího týmu za svůj výkon přísnější měřítko, byl bezesporu brankář MARCEL MARČIŠIN.

Týnišťský brankář Marcel Marčišin vyráží míč před rychnovským Romanem Kubcem. | Foto: Vojtěch podstavek

Navzdory třem obdrženým gólům, na kterých nenesl vinu, svůj tým svými zákroky ještě několikrát výrazně podržel a zabránil tak ještě vyšší prohře.

Co podle vašeho názoru rozhodlo o nečekané porážce vašeho mužstva?

Jednoznačně to byla skutečnost, že jsme si v prvním poločase vytvořili tři čtyři slibné brankové příležitosti, ale bohužel je nedokázali proměnit. To bylo pro výsledek rozhodující, protože hosté dali úvodní gól prakticky z ničeho a v dalším průběhu jsme to pak už měli těžké.

Ve 14. minutě se ocitl ve velké šanci kanonýr Merganc, kterého však pohotový gólman Mašek vychytal. Pokud by ji proměnil,mohl být nakonec výsledek úplně jiný, souhlasíte?

Určitě to byl klíčový moment, je to velká škoda.V týdnu se hrálo vložené kolo, zatímco my jsme přivítali Dobrušku už ve středu, Slavia hrála svůj zápas s Olympií Hradec Králové až ve čtvrtek. Měla tedy o den kratší odpočinek než my a určitě byla k poražení. O to víc nás porážka mrzí.

Ovlivnil výkon mužstva přece jen minulý náročný zápas s Dobruškou? Nechyběly vám trochu síly?

Částečně asi ano, ale máme poměrně úzký kádr, který nyní sužuje marodka. Zranění jsou obránci Tomášek, Michal a Huňák a každý hráč, který vypadne ze základní sestavy nám potom citelně chybí.

Útočník Šimon Derner vsítil vašemu týmu oba góly už na podzim při porážce v Hradci Králové(2:0), nyní dokonce zaznamenal hattrick. Opravdu jej nešlo uhlídat?

Pokud by mu naše obrana nedopřála tolik prostoru a dokázala ho pokrýt, asi by se neprosadil. Jeho roli jsme mu však svými chybami hodně usnadnili.

V příštím kole čeká Týniště v sobotu těžký zápas v Chlumci nad Cidlinou, který nyní dokonce nečekaně zvítězil v Jičíně. Co musíte oproti dnešku zlepšit, abyste na jeho hřišti uspěli?

Musíme se znovu vrátit k naší typické hře. Hrát trpělivě, zezadu, netlačit se bezhlavě do útoku. To nám nesedí, zvláště v naší oslabené sestavě. Zkrátka počkat si na soupeře a chodit do rychlých brejků, to by mělo na Chlumec platit.