Aleš Čvančara, trenér FC Hradec Králové B: „Zápas jsme mohli rozhodnout už dřív, nakonec to tam padlo ze standardky. Teplice hrozily z nebezpečných brejků. Každopádně kluky musíme pochválit za to, co předvedli. Makali, bojovali, snažili se, ale bohužel nám to tam nespadlo dřív, abychom měli dřív klid. Chybělo nám přesnější zakončení. Trefujeme brankáře, nevyřešíme brejkovou situaci nebo centry nás ve vápně nenajdou. Pracujeme na tom, ale kluci v tom potřebujou mít i trochu štěstí. Nicméně dotlačili jsme to tam a jsme za vítězství strašně rádi.“

Přepeře – Chlumec nad Cidlinou 1:1 (0:0)

Miloš Sazima, trenér FK Chlumec nad Cidlinou: „V kvalitním utkání jsme měli po celou dobu více ze hry, neproměnili jsme však vyložené šance a jak to tak bývá, domácí nás z pološance potrestali. V závěru srovnal střídající Ludvík a tak jsme si odvezli bod. Prohrát by bylo kruté. Jsem rád, že jsme zápas herně zvládli i přes absenci některých hráčů (Čáp, Bastin, Kopáč). Za týden v neděli nás čeká domácí duel s hradeckým béčkem.“

Divize, skupina C

Nový Bydžov – Trutnov 3:4 (3:0)

Jan Kraus, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Do utkání jsme vstoupili výborně a celý první poločas se hrálo na jednu bránu. Dali jsme tři krásné góly s tím, že jsme ještě další dva tři mohli přidat. Kdyby se tak stalo, asi by bylo po zápase. Do druhé půle jsme čekali tlak Trutnova. Zjednodušili hru, hráli nahoru a nám bohužel propadaly druhé míče, ale i tak jsme se do dvou šancí dostali. Pak jsme dostali gól, kterému předcházel nedůraz na půlce. Asi nám došly i síly, protože jsme hráli od první minuty hodně náročně. Po inkasovaném gólu jako když se klukům přestane dařit, nebo se začnou bát o výsledek. Bohužel za tři minuty dostali další, potom krásný ze standardky a úplnou hořkost jsme si vybrali v 93. minutě.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Těžko uvěřitelný zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli domácí ve všech směrech lepším týmem a sami nás udrželi ve hře, protože výsledek 3:0 byl pro nás ještě milostivý. Věřím, že tři poločasová střídání a restart v mysli našich hráčů, stály za obratem výsledku. Dokázali jsme sami sebe přesvědčit, že výsledek ještě ztracený není a chtěli jsme se pokusit o obrat v utkání. Všichni střídající hráči pozdvihli naši hru, čehož si ohromně vážím a opět se potvrdilo, že všichni společně táhneme za jeden provaz. Nevím, zda ještě někdy podobný zápas zažijeme, ale všichni jsme neskutečně šťastní.“

Dvůr Králové nad Labem – Brandýs nad Labem 3:1 (3:0)

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Zvládli jsme velmi těžký zápas s nelehkým soupeřem. V koncovce jsme byli efektivnější a tím, že všichni hráči dřeli až do konce, jsme zaslouženě vyhráli.“

Turnov – Náchod 1:1 (1:0)

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Hodnocení utkání dělám vždy po zhlédnutí videa. To, co jsem viděl dnes, je od rozhodčích hrubé ovlivnění zápasu v náš neprospěch. Je smutné, že mladý rozhodčí duel takto ovlivní. Buď to byl záměr, nebo nemá na to, aby pískal divizi. V závěru utkání za stavu 1:1 neodpíská stoprocentní pokutový kop, po protestech dostane hráč žlutou kartu a při další akci a skluzu, kdy náš hráč je dříve u míče, mu udělí kartu červenou. Jsem přesvědčen, že bychom toto utkání vyhráli, ale to by zřejmě nevyhovovalo dalším klubům, které hrají o záchranu. Naši hráči podali dobrý výkon.“