Senzace se zrodila na úkor favorita z Nového Bydžova, který doma prohrál s Vysokou nad Labem (0:1) a přišel o vedení v tabulce. Novým lídrem jsou Libčany. Emoce pak vzplály v záchranářském duelu v Novém Městě nad Metují.

V důležitém zápase o udržení na novoměstské umělce létaly hráčům od kopaček jiskry. Hrálo se tvrdě, souboje bolely. Domácí rozhodli o výhře nad Dobruškou v závěru. Ve druhé minutě nastaveného času vstřelil jediný gól Valášek z rohového kopu a právě jeho nařízení i další předchozí verdikty rozhodčích se nelíbily hostům. A po závěrečném hvizdu sudího Martina Dujsíka vybouchly emoce. Při odchodu do kabin došlo na strkanice mezi hráči, činovníky obou týmů a diváky.

„Pokud zvolí soupeř hru na hraně pravidel a rozhodčí to „pustí" až „za", tak je otázkou, kam to až dojde! A díky tomu, že to tak bylo, tak stříkaly gejzíry nervů od 1. do 105. minuty," těžko vydýchával zápas trenér Dobrušky Milan Petřík, jehož tým dohrával od 65. min. v deseti bez vyloučeného Patrika Hrabara.

„V zápase jsme byli lepší na balónu, ale díky důrazné hře to soupeř srovnal. I tak měli naši hráči takto vypjaté utkání unést, a ne udělat ostudu. A tak nás to, v remízovém utkání, i „gólem z nebes pro domácí", stálo důležité body a v součtu ztrát i hráčů, to byl zápas průser," dodal kouč Petřík. Dobruška zůstala na 15 bodech a propadla se na poslední místo, Nové Město je s 21 body třinácté.

Po 22. kole jsou novým lídrem Libčany, které do čela posunula výhra v Rychnově (1:0). „Po koncertu proti Broumovu (9:1) jsme se stále nevrátili na zem. A gólu pravděpodobně předcházel ofsajd," byl zklamaný rychnovský kouč Jan Čermák.

Libčanům také pomohla Vysoká nad Labem, která obrala o všechny body dosud vedoucí Nový Bydžov, a to v jeho chrámu. „Neproměněná penalta domácích, kterou lapil čaroděj Menšl, nás nakopla k vynikajícímu výkonu," radoval se vedoucí mužstva z Vysoké Miroslav Píša st.

Událost kola

Vysoká nad Labem vyhrála díky brankáři Menšlovi a trefě Samka na hřišti Nového Bydžova a sesadila ho z první příčky. Novým lídrem jsou Libčany.

Zklamání kola

Nepěkný závěr duelu v Novém Městě nad Metují, kde se hosté z Dobrušky cítili poškozeni. Došlo ke strkanicím mezi hráči, činovníky týmů a diváky.

Výrok kola

„Pokud zvolí soupeř hru na hraně pravidel a rozhodčí to „pustí" až „za", tak je otázkou, kam to až dojde! A díky tomu, že to tak bylo, tak stříkaly gejzíry nervů od 1. do 105. minuty."

(Milan Petřík, trenér Dobrušky)

Krajský přebor - sestava 22. kola podle Deníku

Menšl (Vysoká nad Labem) - Kabeláč (6, Libčany), Brázda (2, Slavia Hradec), Lán (Slavia Hradec), Šrám (Lázně Bělohrad) - Pilař (Chlumec nad Cidlinou), Samek (4, Vysoká nad Labem), L. Hlava (2, Provodov) - Klouda (2, Kostelec nad Orlicí), D. Hlava (8, Provodov), Korenčík (5, Jaroměř)