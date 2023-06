Plšek přitom až do poslední minuty musel o korunku pro krále střelců bojovat, když Šimon Derner z postupující Slavie Hradec B vstřelil v posledním utkání sezony sedm branek a dostal se do vedení. Plšek v tu chvíli věděl, že musí Malšově Lhotě dát alespoň dvě branky. Přestože Meziříčí domácí zápas prohrálo 3:6, osmadvacetiletý střelec to dokázal. Po brankách v 39. a 83. minutě si zajistil primát nejlepšího krajského střelce Královéhradeckého kraje!