POSTUPY A SESTUPY: Po sezoně (ne)čekané změny! Které týmy odmítly jít nahoru?

Jedna sezona skončila a druhá se naplno chystá. V pátek odpoledne proběhne v Hradci Králové losovací Aktiv oddílů Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, po němž by mělo být všechno černé na bílém. Deník zjišťoval, jak to bude v případě postupů a sestupů, což zajímá fotbalovou veřejnost ze všeho nejvíce.

Sestřih ze zápasu krajského přeboru Chlumec nad Cidlinou B – Náchod (1:3). Hostující tým se i přes tuto výhru do divize C nedokázal rychle vrátit. | Video: FK Chlumec n. C.

Posuny týmů směrem nahoru i dolů se řídí podle před sezonou stanoveného postupového a sestupového klíče. Nejinak tomu bylo i v ročníku 2023/2024. Pak do toho samozřejmě může promluvit nezájem jednoho či více mužstev postupovat, nebo také fakt, že někdo nemusí přihlásit soutěž, kterou by mohl hrát. Tím, že letos nikdo nesestupuje z divize, tak padá i v krajských soutěžích Královéhradecka méně mančaftů. Loni tomu bylo přesně naopak, neboť po sesunu Náchoda a Dvora Králové nad Labem z divize C následoval o to větší počet padajících v kraji. Deník sondoval, jak to přesně bude s postupy a sestupy. Ne všude proběhnou posuny podle konečných tabulek. Ale pěkně popořadě. Z krajského přeboru postupuje do divize vítězná Police nad Metují, na tom se nic nemění. I samotný klub už informoval fanoušky a veřejnost, že postup do republikové soutěže vezme. Přebor naopak opouští poslední Lázně Bělohrad, to je dané. Krajský přebor: Lázně Bělohrad - Solnice (modří).Zdroj: Roman Vlačiha Nic by se nemělo měnit ani ve druhé nejvyšší regionální soutěži, kterou je I. A třída. Z ní jde nahoru nejúspěšnější dvojice Vysoká nad Labem – Železnice. Naopak sestup nemine duo na posledních dvou místech Nové Město nad Metují – Miletín. A je tu konečně I. B třída, kde nastalo větší množství změn. Postup do I. A třídy si vykopali vítězové obou skupin Kopidlno (A) a Velichovky (B). Třetím postupujícím měl být lepší tým z druhých míst. Chlumec nad Cidlinou C ze skupiny A ovšem postup nevzal, zatímco Černilov coby druhý nejlepší celek skupiny B ano. Sestup z I. B třídy je daný: do okresního přeboru padá kvarteto Kocbeře, Stará Paka (oba ze skupiny A), Zdelov, Hronov (oba ze skupiny B). Olympia Hradec Králové na Hradecku ovládla okresní přebor i pohárovou soutěž.Zdroj: Lubomír DouděraA na závěr vyjmenujme pětici postupujících z jednotlivých okresů do I. B třídy, kde byly největší „šachy". Nováčky nejnižší krajské soutěže budou v sezoně 2024/2025 Olympia Hradec Králové (Hradecko), Hajnice (Trutnovsko) a Provodov (Náchodsko), tedy tři týmy, které ve svých okresech vcelku suverénně triumfovaly. Dalším novikem budou Dohalice (Hradecko), kterým byl postup nabídnut na základě nepostupu nikoho z Rychnovska, kde zvítězil Borohrádek před Albrechticemi nad Orlicí. A pětici postupujících uzavírají Dětenice (Jičínsko), až čtvrtý mančaft tabulky jičínského okresního přeboru, jenž využil šanci po odřeknutí prvního tria (1. Žlunice, 2. Lužany, 3. Nemyčeves).

