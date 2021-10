Novým koučem byl jmenován Petr Dudek. „Nový trenér Petr Dudek povede tým do konce podzimní části. Po jejím skončení situaci vyhodnotíme a případně učiníme další změny v realizačním týmu,“ doplnil Roman Čáp.

​O konci zkušeného trenéra Václava Kotala, který do Náchoda přišel letos v létě, se rozhodlo v tomto týdnu. „Obě strany se rozešly po vzájemné dohodě. Klub děkuje Václavu Kotalovi za dosavadní spolupráci. Chtěli jsme do mužstva přinést nový impuls,“ uvedl Roman Čáp, spolumajitel fotbalového klubu, jemuž se na podzim v divizi příliš nedařilo. V deseti zápasech nasbíral osm bodů a v tabulce je patnáctý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.