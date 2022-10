/VIDEOROZHOVOR/ Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou prohráli v MOL Cupu s prvoligovým Hradcem Králové 0:4. V neděli budou mít možnost Votrokům vrátit porážku, neboť je čeká mistrovský duel ČFL s béčkem stejného klubu. Jak viděl pohárový duel chlumecký záložník Roman Čáp?

Chlumecký středopolař Roman Čáp v debatě s hlavním rozhodčím během pohárového zápasu s Hradcem Králové. | Foto: Lubomír Douděra

„Do prvního gólu to bylo docela dobré, takové vyrovnané. Po inkasované brance přišlo hloupé vyloučení, z naší strany trochu sporné, ale asi bylo. Druhý poločas už byl na jednu bránu a bohužel to skončilo 0:4. Kdyby to bylo 0:2, tak to vypadá aspoň trošku líp,“ řekl mimo jiné v rozhovoru třiadvacetiletý středopolař s druholigovými zkušenostmi, který zahrával většinu standardních situací chlumeckého týmu a jednou ze hry nebezpečně provětral hradeckého gólmana Vízka.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek, Petr Tomeš