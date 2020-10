FK Pardubice

Vít Zavřel, sportovní ředitel: „Tato situace se seběhla velmi rychle. Budeme sledovat, jak na celou záležitost zareaguje výkonný výbor Fotbalové asociace, zda nastanou změny ve vedení FAČR. Uvidíme, jakými kroky teď bude postupovat Fotbalová asociace.“

FC Hradec Králové

Michal Petrák, tiskový mluvčí: „Z pozice klubu nám nepřijde kompetentní se k situaci vyjadřovat.“

MFK Chrudim

Tomáš Linhart, předseda klubu: „Zatčení vrhá velmi špatný stín na fotbalové hnutí. Navíc si k tomu můžeme přičíst i nedělní demonstraci, která situaci vůbec nepomohla. Uvidíme, co přinesou další dny, sám jsem zvědavý, jak se bude situace vyvíjet.“

FK Chlumec nad Cidlinou

Martin Firbacher, předseda klubu: „Dle informací z médií se jedná o zápasy Vyšehradu a Radotína. S těmi jsme se v ČFL nepotkali. Oba hráli ještě s Převýšovem. Samozřejmě máte někdy dojem, že by rozhodčí mohl pískat lépe, ať je to ve třetí lize či v okrese. Pokud tato kauza pomůže ke zlepšení pohledu na český fotbal, tak to bude jedině dobře.“

TJ Sokol Živanice

Rozhovor s Petrem Špačkem, čestným předsedou klubu, čtěte na jiném místě.

Jiskra Ústí nad Orlicí

Jan Skácel, sekretář klubu: „Těžko komentovat záležitost, o které má člověk jen kusé mediální informace. Překvapivé to není, protože v dnešní době je možné všechno. Každá taková aféra má devastující dopad na veřejnost, ale odhadnout její celkovou škodu ani vývoj uvnitř FAČR si netroufám.

Podle mého osobního názoru fotbalu škodí i další věci, které ten Berbr neovlivňuje, mám na mysli hlavně přesun televizních přenosů na placený kanál, což kritizují hlavně starší lidé, nesmyslná, hloupá a nestydatá barva dresů reprezentace, neméně hloupé veřejné gesto reprezentantů před zápasem ve Skotsku atd. Další vývoj je jasný: volit do funkcí na všech úrovních hlavně mladší kandidáty, kteří na hlavě nemají máslo a používají zdravý rozum.“