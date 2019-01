Rychnovsko - /I. A třída/ Dobruška na půdě posíleného vedoucího celku ztratila zápas už do přestávky.

Oba zástupci Rychnovska v I. A třídě vyfasovali čtyřgólové prohry.

Lázně Bělohrad – Kostelec 4:2

Kostelečtí fotbalisté v úvodní pětačtyřicetiminutovce zvrátili nepříznivý vývoj zápasu, ale domácí celek je ještě do přestávky napodobil a vedení si vzal nazpět. Ve druhé půli rozehrál karetní mariáš sudí Vojtěch. Zápas dohrálo pouze osmnáct hráčů! Osm statečných kosteleckých hráčů v samotném závěru neodolalo přesile domácích, kteří tři minuty před koncem pečetili svoji výhru čtvrtým gólem.

Stanislav Procházka, trenér FC Kostelec n. O.: „Začátek zápasu měli domácí plně ve své moci. Mohli vést výraznějším rozdílem, ale pak se nám povedl obrat a góly Chocholy a Řeháka skóre otočily. Po půl hodině hry byli domácí zralí na ručník. Jenže z tlaku jsme nejtěsnější vedení nezvýšili a před přestávkou soupeři dovolili otočit vývoj. Pak se řízení zápasu vymknulo hlavnímu rozhodčímu, který nám v první půli rozdal šest žlutých. Po vyloučení domácího Jezbery poslal předčasně pod sprchy po druhých žlutých kartách Klapala a Hodače. A následně i Řeháka po faulu v pozici posledního bránícího hráče. Všechna naše vyloučení se odehrála během necelých deseti minut.

Branky: 8. Lukáš Jezbera, 38. Rychecký, 43. Suchánek, 87. Rychecký – 21.

hochola, 32. Řehák z TK. ČK: 1:3 (49. Jezbera – 68. Klapal, 70. Hodač, 76. Řehák). FC Kostelec n. O.: Matoušek – Mitana, Řehák, Klapal, Hodač – Šrámek (60. Chaloupka), Chochola, Kvasnička (75. Buben), Bulovciak – Karnas, Pinkas.

N. Bydžov B – Dobruška 4:0

Lépe do zápasu vstoupili Dobrušští. Už ve 2. min. domácí gólman M. Rohlíček kryl velkou šanci Haška. Ve stejné minutě střílel Valenta a střela našla připraveného Veverku. V 6. min. háčkoval do vápna Kolínek a obranný zákrok na něho byl posouzen jako čistý. V 10. min. rozjeli domácí velmi pěknou akci, z levé strany přišel centr od Blažeje a Kolínek hlavou trefil odkrytý kout branky - 1:0. O minutu později Blažej převzal ideální míč od Skalického, běžel sám na dobrušského brankáře, který ho výborně vychytal. Za chvíli přišla další šance Blažeje a jeho rána mířila nad břevno. Po čtvrthodině hry neproměnil další domácí šanci Krois po dlouhém autu Valenty. Domácí předváděli výborný fotbal a v 18. min se dočkali zasloužené odměny. Faul na Skalického potrestal sám Ladislav Skalický přesnou střelou z trestného kopu - 2:0. Ve 21. min. přišel další dlouhý aut Valenty, Krois byl při přebírání míče faulován a z penalty se pod břevno trefil brankář Michal Rohlíček - 3:0. V 25. min. po rohu Blažeje mířil Novák hlavou nad břevno. Pět minut před přestávkou po dalším rohu Michala Blažeje hlavičkoval Šoufek zpět na volné spoluhráče, ale míči se do cesty postavila ruka dobrušského obránce. Druhou penaltu zápasu proměnil Jakub Šoufek - 4:0. Ve druhém poločase se do té doby zakřiknutí dobrušští hráči dokázali domácímu celku herně vyrovnat. Efektivně bránili, dobře soupeře napadali a domácí celek se najednou s jejich zvýšenou aktivitou nemohl vyrovnat.

Vladimír Blažej, Pavel Vohralík, trenéři RMSK Nový Bydžov B: „Výkon i styl fotbalu hostů byl velmi sympatický. Je to velmi mladé mužstvo složené z odchovanců klubu a Dobruška jde rozhodně správnou cestou. Herní projev, taktické prvky a umění defenzivy svědčí o tom, že trenér Mikušík dělá svou práci výborně. Náš tým odehrál skvělý první poločas, který musel potěšit všechny fanoušky. Ve druhé půli jsme polevili. Po 11. kole jsme měli 18 bodů s bilancí 6 0 5 a osmibodovou ztrátou na vedoucí příčku. V následujících čtrnácti kolech jsme třináctkrát vyhráli a jednou remizovali! Naši „vykulení dorostenci“ se pozvolna adaptovali na dospělý fotbal.“

Milan Mikušík, trenér TJ Dobruška: „Jednoznačná záležitost domácího týmu, který byl posílen o fotbalisty divizního A-týmu. Naši hráči se zbavili ostychu až po změně stran, ale to už byl zápas rozhodnutý.“

Branky: 10. Kolínek, 18. Skalický, 21. M.Rohlíček z pen., 40. Šoufek z pen. TJ Dobruška: Veverka – Effenberk - Jarkovský, Slánský, L. Danč - Zilvar, Mikušík, Alt, Dostál Macek (60. Hlavsa), Hašek (46. Zrzavý). (vb, six)