O víkendu jste vyhráli v Třebechovicích 3:0, jak jste utkání proti celku ze spodku tabulky viděl?

Zápas to nebyl vůbec jednoduchý. Třebechovice vyhrály před týdnem na Slavii, takže jsme věděli, že to nebude lehké, což se také potvrdilo. Nám se úplně nedařilo a soupeř hrál ze zatažené obrany na brejky. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli.

Vy jste zaznamenal dvě branky, můžete je popsat?

První byla z penalty, kterou individuální akci vybojoval Lukáš Říha. Druhá po brejku, kdy mi Ondra Kotyza nahrál do vápna balón ze strany a já z první střílel.

Za dvě jarní kola jste stihl dát pět branek, cítíte formu po zimní pauze?

Nevím, jestli cítím formu, ale podle čísel to tak vypadá. Těch gólů však mohlo být i víc, ale jsem rád, když můžu klukům pomoct, od toho tam jsem.

V sezoně jste už nastřílel 23 branek a vévodíte tabulce střelců. Sledujete tuhle statistiku?

Asi bych lhal, kdybych řekl, že to nesleduju. (směje se)

Jak se v Kostelci nad Orlicí vydařila zimní příprava?

Vcelku ano, výsledkově a až na některé zápasy i herně. Duely v sezoně jsou ale úplně něco jiného, takže nesmíme usnout na vavřínech a je potřeba pořád pracovat.

S jakým cílem jste vstoupili do druhé poloviny sezony, návrat do krajského přeboru?

Nemyslím si, že je prioritou postup. Kdyby se to nepovedlo, nemusí to být velké zklamání. My jsme do to šli s tím, že budeme postupovat zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. (usmívá se)

O víkendu vás doma čeká velký souboj proti Železnici, které máte co vracet, když jste na podzim na jejím hřišti padli 1:5. Na co si musíte dát hlavně pozor?

Máte pravdu, čeká nás jeden z nejtěžších zápasů sezony. Věřím, že pokud budeme makat, máme na to duel zvládnout. V Železnici jsme bohužel prospali začátek a už v 5. minutě jsme prohrávali 0:2, pak už jsme tahali za kratší konec provazu. Budeme si muset dávat pozor hlavně na standardní situace a vypořádat se s důraznou hrou soupeře.

Kromě fotbalu hrajete za Nejzbach Vysoké Mýto futsal a letošní ročník byl více než vydařený. Ovládli jste druhou ligu i Superpohár, jak jste si sezonu užil?

Musím říct, že sezona byla hodně náročná, hlavně její konec. Ale jsem rád, že se dřina vyplatila a nakonec z toho jsou dva velké úspěchy – titul v druhé lize i v Superpoháru. Nic z toho by nebylo bez rodiny, která to měla hodně těžké, protože jsem nebyl moc doma. O to víc jsem byl rád, když jsme poslední domácí zápas před vyprodanou halou zvládli a oni tam mohli být se mnou.

Co jste říkal na diváckou podporu ve Vysokém Mýtě, která byla skoro až neuvěřitelná?

Kdo někdy byl na zápasech v Mýtě, nepřekvapí ho to. Lidi tam mají futsal rádi a ta atmosféra, která v hale je a hlavně byla při posledním zápase, kdy se hrálo o titul, to byl prostě zážitek, jenž by chtěl zažít každý.