Tomáš Kos je postrachem všech brankářů. Je mu teprve jednadvacet let, ale svými góly táhne Týniště za postupem do krajského přeboru. Pokud by měl popsat gól, na který nikdy nezapomene, má hned jasno. „Byl to můj první gól za chlapy. Na hřišti neoblíbeného Broumova jsem vstřelil vítezný gól na 3:2, bylo mi patnáct," zavzpomínal.