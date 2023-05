/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sportovní redaktoři Deníku v Královéhradeckém kraji tradičně před víkendem přichystali fanouškům pestrou nabídku fotbalových zápasů dospělých – od první ligy až po nejnižší „pralesní“ soutěže. Vyberte si z bohatého menu.

Krásná branka trutnovského Jakuba Slavíka v divizním derby v Novém Bydžově. | Video: Petr Tomeš

FORTUNA:LIGA

Neděle 15.00: FC Hradec Králové – FC Slovan Liberec (hř. Lokotrans aréna Mladá Boleslav).

ČFL, skupina B

Neděle 10.15: Chlumec n. C. – Hradec Králové B.

DIVIZE, skupina C

Sobota 17.00: Trutnov – Dvůr Králové n. L., Náchod – Velké Hamry. Neděle 17.00: Čáslav – Nový Bydžov.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Pátek 18.00: Hořice – Jičín. Sobota 17.00: Vysoká n. L. – Chlumec n. C. B, Libčany – Třebeš, Vrchlabí – Dobruška. Neděle 13.00: Týniště n. O. – Č. Kostelec. 14.00: Solnice – Kostelec n. O. 17.00: Slavia HK – Jaroměř, Police n. M. – Rychnov n. Kn.

Krajský přebor: Jaroměř (v modrém) - Kostelec nad OrlicíZdroj: fotbalfoto.cz/Václav Mlejnek

I. A TŘÍDA

Sobota 10.30: Nový HK – Miletín. 17.00: Třebechovice p. O. – Č. Skalice. Neděle 17.00: L. Bělohrad – Broumov, Železnice – Kunčice, Trutnov B – Roudnice (hřiště H. S. Město), Třebeš B – Stěžery. N. Město n. M. – Loko HK, Náchod B – Sobotka.

I. B TŘÍDA, skupina A

Sobota 17.00: Rudník – Nový Bydžov B, Nepolisy – Kosičky, Stará Paka – Dolní Kalná, Kobylice – Jičín B. Neděle 17.00: Skřivany – Úpice, Kopidlno – Vrchlabí B, Dvůr Králové n. L. B – Nová Paka.

I. B TŘÍDA, skupina B

Sobota 10.15: Slavia HK B – Předměřice n. L. 17.00: Malšova Lhota – Zdelov, Č. Meziříčí – Velichovky, Mezilesí – Lípa n. O., Opočno – Javornice, Malšovice – Vamberk. Neděle 17.00: Hronov – Černilov (hř. Velké Poříčí).

OFS HRADEC KRÁLOVÉ

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 17.00: Lhota p. L. – Libřice, Prasek – Sendražice, Smiřice – Nový Hradec B, Roudnice B – Lovčice, Červeněves – Nechanice, Ohnišťany – Dohalice. Neděle 14.30: Chlumec n. C. C – Vysoká n. L. B. III. TŘÍDA, skupina východ – sobota 17.00: Neděliště – Libčany B, Probluz – Hořiněves, Jeníkovice – Dobřenice, Stěžery B – Loko Hradec B. Neděle 17.00: Malšova Lhota B – Olympia Hradec, Lhota p. L. B – Dohalice B. Skupina západ – sobota 16.00: Převýšov – Nové Město n. C. 17.00: Lužec n. C. – Skřivany B, Starý Bydžov – Kunčice B, Boharyně – Nepolisy B, Myštěves – Kratonohy. Neděle 14.00: Klamoš – Syrovátka.

OFS JIČÍN

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 13.45: Libáň – Robousy, Nemyčeves – Chomutice (hřiště Milíčeves). 17.00: Dětenice – Žlunice, Lužany – Železnice B. Neděle 13.45: Valdice – L. Bělohrad B. 17.00: Miletín B – Milíčeves. III. TŘÍDA, nadstavba – sobota 13.00: Hořice B – Podhradí. 17.00: Sobotka B – Žeretice, Kopidlno B – Češov. Neděle 17.00: Libuň – Jičíněves.

OFS NÁCHOD

OKRESNÍ PŘEBOR – pátek 18.00: Č. Kostelec B – Hejtmánkovice (dohrávka 15. kola). Sobota 16.00: Dolany – Police n. M. 17.00: Teplice n. M. – V. Jesenice, Machov – Deštné. Neděle 10.00: Č. Kostelec B – Velké Poříčí. 15.00: Zábrodí – Stárkov. 17.00: Provodov – Babí. OKRESNÍ SOUTĚŽ, o postup – sobota 16.00: Mezilesí – Martínkovice. Neděle 16.00: Božanov – Meziměstí B. O umístění – sobota 15.00: Otovice – Heřmánkovice. 17.00: Rasošky – Křinice.

OFS TRUTNOV

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 14.00: St. Buky – Libeč. 17.00: B. Třemešná – Ml. Buky, Strážné – Žacléř (hřiště D. Branná), Rtyně v P. – Vítězná, Poříčí – Bohuslavice n. Ú., Hostinné – Podhůří. Neděle 13.00: Hajnice – Volanov. OKRESNÍ SOUTĚŽ, skupina „o postup“ – sobota 14.00: Prosečné – Lampertice/Žacléř B, Mostek – M. Svatoňovice. Neděle 14.00: Pilníkov – J. Lázně, Libotov – Lánov. Skupina „o umístění“ – neděle 14.00: Kuks – H. Maršov. 17.00: D. Kalná B – Radvanice, St. Rokytník – Bernartice, Č. Důl – Kunčice.

OFS RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 17.00: Kostelec n. O. B – Častolovice. Neděle 15.00: Lukavice – Černíkovice. 17.00: Solnice B – Rychnov n. Kn. B, Borohrádek – Doudleby n. O., Kost. Lhota – Dobruška B, Albrechtice n. O. – Týniště n. O. B. OP III. třídy – sobota 17.00: Křovice – Petrovice n. O., Křivice – Voděrady, Doudleby n. O. B – Přepychy. Neděle 17.00: Častolovice B – Žďár n. O., Vamberk B – Dobré. OP IV. třídy – sobota 17.00: Čermná n. O. – Solnice C, Labuť Rychnov n. Kn. – Rokytnice v O. h., Roveň – Kost. Lhota B, Domašín – Slatina n. Z. Neděle 14.00: Přepychy B – Olešnice v O. h., Č. Meziříčí B – Javornice B.