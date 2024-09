I. B třída, sk. B – neděle 16.30: Rychnov B – Javornice

Při pohledu na tabulku nejde o bůhvíjaký magnet, ovšem Javornice to má do okresní metropole jen něco málo přes pět kilometrů, tudíž by tým mohl přicestovat na utkání klidně i na kole.

V o něco lepším rozpoložení je momentálně javornický mančaft, který má po pěti zápasech sedm bodů, zatímco rychnovská rezerva posbírala o tři body méně. V případě vítězství se ovšem může na svého soka dotáhnout.

OP II. třídy – neděle 13.00: Častolovice – Dobruška B

Souboj lídrů a doposud neporažených celků bude ozdobou víkendu. Oba celky mají po čtyřech kolech deset bodů, na prvním a druhém místě je od sebe dělí pouze rozdíl jediného gólu v celkovém skóre. V roli mírného favorita půjdou do šlágru fotbalisté domácího AFK.

„S Dobruškou to je vždycky těžký zápas, převážně u nich. Myslím, že výhodou by pro nás mohlo být domácí hřiště. Když se bude celý tým držet pokynů trenéra, věřím, že zápas můžeme dotáhnout do vítězného konce,“ myslí si Jan Brandejs, kapitán častolovického týmu. Hosté ale určitě nebudou chtít prohrát, ne nadarmo jsou na špici. Jak tahle třaskavá bitva dopadne?