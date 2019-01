Jako byste schytali ránu od Rockyho Balboy.

Nekompromisní, výživnou a na bradu.

Máte sto chutí se na všechno vykašlat, zůstat nehybně ležet, ale zvednout se musíte.

Chcete ukázat charakter a v dalším kole předvést diametrálně odlišný výkon.

Jako fotbalisté FC Hradec Králové.

Možná ještě nyní je budí ze snu drtivý výbuch v Jablonci.

0:7!

Po třiatřiceti minutách 0:5.

Jen ten ručník jako v boxu do ringu hodit nemůžete…

Uff, a tak si v bídě, marnosti a možná i studu pochodíte až do konce. Ošklivý zážitek. Obzvlášť před zásadním pondělním střetem na domácí půdě proti Příbrami.

Jak tým zvednout?

Jak ho psychicky postavit na nohy?

Jak vyhnat z hlavy chmury a pochyby?

„V žádném případě nesmí v klubu lítat pokuty a vytvářet se zbytečné dusno. To kategoricky odmítám. V Hradci mají hráči minimální zkušenosti s první ligou. Akorát by jim to uškodilo. Je třeba vytvořit pozitivní atmosféru, v klubu se patřičně naladit a to samé přenést na fanoušky. Na Všesportovní stadion jich na české poměry chodí hodně a tým je bude potřebovat,“ myslí si fotbalový expert Vladimír Táborský.

Zatracovat Hradec po výbuchu?

To ani náhodou.

Mužstvo kvalitu má, koneckonců ji v sezoně mnohokrát prokázalo.

„V Jablonci to bylo první velké selhání Kotalova týmu. Jinak hraje celkem moderní fotbal s dobrými výsledky. Je na trenérovi, aby hráče dostal po psychické stránce nahoru. Vysvětlit jim, že mají na víc. Do zápasu proti Příbrami musí vstoupit v pohodě,“ uvažuje Táborský.

Co tedy?

Hodit Jablonec za hlavu?

K zpackanému duelu se nevracet a myslet jen a jen na to, jak v pondělí spráskat na trávníku Středočechy?

„To zase ne. Je potřeba si k tomu něco říct, chyby si rozebrat a pobavit se o tom. Na druhou stranu je třeba hledět dopředu. Ne nadarmo se říká, že hned další zápas je ten nejdůležitější,“ soudí fotbalový analytik. „Myslím, že správný recept nabídla v pondělí Ostrava. Předtím dvakrát prohrála, ale do zápasu s Mladou Boleslaví nastoupila s odhodláním, nechtěla hrát žádný super fotbal, ale toužila vyhrát. A to se jí povedlo. V tom spatřuji příklad pro Hradec Králové.“

Záchrana.

Magické slovo, které se skloňuje více než v polovině prvoligových kabin.

Hradec má po dvaceti kolech náskok dvou bodů na patnácté Brno a Příbram je přímý konkurent v boji o zachování prvoligové příslušnosti.

„Nebude to lehké. Hosté se soustředí více na obranu než na útok. Hradci však věřím. V domácích utkáních už dokázal porazit lepší soupeře, než je současná Příbram. A jestli se zachrání? Mohl by, je fotbalový. Ale tvrdit něco deset kol před koncem, je hrozně ošidné,“ usmívá se Vladimír Táborský.

Jak by se hradečtí fotbalisté měli před důležitým zápasem s Příbramí nejlépe otřepat z vysoké porážky v Jablonci?

1. Vratislav Lokvenc, bývalý reprezentant a útočník Hradce Králové:

„Hráči na to musí okamžitě zapomenout, s Příbramí je čeká úplně jiný zápas. Je potřeba, aby do utkání dali více srdce, bojovnosti a dokázali všem i sami sobě, že se v Jablonci jednalo o úlet. V bundeslize jsme jednou prohráli ve Stuttgartu 6:1 a v následujícím kole to doma vítězstvím odčinili. Snad to v případě Hradce dopadne podobně.“

2. Martin Frýdek, bývalý reprezentant, hráč Hradce Králové a pražské Sparty:

„Porážku v Jablonci si kluci v kabině s trenéry určitě důkladně rozebrali. Tím bych za tímto nezdarem udělal tlustou čáru. Je potřeba, aby si před Příbramí trochu vyčistili hlavu. Nejlépe formou zábavného tréninku. My jsme kdysi se Spartou prohráli finále Československého poháru s Košicemi 5:1. Museli jsme to napravit v lize s Prešovem, jinak nám od kouče Uhrina hrozily pokuty. Naštěstí jsme to zvládli, ale podobný tlak na hráče bych nedoporučoval.“

3. Bohuslav Pilný, bývalý obránce Hradce Králové a Liberce:

„Zbytečně bych se v tom nešťoural. Stejně to už nikdo nevrátí. Hráči se z vysoké porážky nejlépe poučí sami, uvědomí si spoustu věcí. Někdy je lepší dostat takovou nálož, než prohrát nejtěsnějším rozdílem 1:0 a třeba ještě brankou z poslední minuty, nebo z penalty. Jednoznačně bych se upnul na Příbram, protože Hradec opravdu čeká klíčové utkání. V klubu bych nastolil bych jednoznačně pozitivní atmosféru. Žádné pokuty, dusno v kabině. Nic takového. Z vlastní zkušeností vím, že to nepomáhá. Vytváření tlaku není v tuto chvíli správné. Navíc „votroci“ během dosavadní části první ligy nedostávali moc branek. V Jablonci to byla naprostá výjimka.“