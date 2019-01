Rychnovsko – Černý víkend zažilo duo reprezentantů našeho regionu v pátém kole nejvyšší krajské fotbalové soutěže.

Dobruška utrpěla sedmigólový debakl s nováčkem z Vysoké nad Labem. Rychnovští se v domácím prostředí střelecky neprosadili a přenechali všechny body hostům z Kratonoh.

Dobruška – Vysoká n. L. 0:7

Bohuslav Jakoubek, trenér TJ Dobruška: „Ostuda!!! Omlouváme se fanouškům dobrušského fotbalu."

Karel Vítek, trenér FK Vysoká nad Labem: „Navázali jsme na výkon z posledního zápasu doma s Úpicí a od začátku jsme měli herní převahu a vytvořili si dostatek příležitostí ke skórování, které jsme dokázali proměnit. O vítězství jsme rozhodli již v prvním poločase. Kromě sedmi branek jsme ještě třikrát trefili břevno a několik šancí zahodili."

Rychnov n. K. – Kratonohy 0:1

Martin Kameník, trenér FC Spartak Rychnov nad Kněžnou: „Hosté byli lepší a zaslouženě vyhráli. Nám zbývá jen „kdyby". Je to realita. Bez trénování se hrát krajský přebor nedá!"

Václav Pišta, trenér TJ Sokol Kratonohy: „První poločas byl vyrovnaný, ale domácí byli nebezpečnější a vytvořili si dvě gólové šance, které zneškodnil brankář Vaníček. My jsme naše slibné příležitosti nedotáhli do konce. Druhá půle začala velkou šancí Hamáka, který nedokázal prostřelit rychnovského brankáře. V 56. minutě se trefil nadvakrát Jošt. Zbytek zápasu jsme si již zkušeně pohlídali a připsali si velmi cenné tři body." ⋌(dr)