Patrik Hořeňovský, předseda FC Slavia Hradec Králové: „Osobně mám smíšené pocity. Nemyslím si, že to je ta správná volba. Byl dosazen spíše přáteli z fotbalových kruhů než za své trenérské výkony z posledních let. K reprezentaci jsem si moc přál někoho z dvojice Lavička – Koubek, jako vyvrcholení jejich skvělé mnohaleté práce pro český fotbal, nebo pana trenéra Svědíka jako uznání za jeho skvělou práci ve Slovácku. Pan Hašek již mnoho let netrénuje na nejvyšší úrovni a tak jeho dovednosti stratéga budou velkou neznámou.“

Pavel Potužník, trenér SK Solnice: „Rád bych se mýlil, ale vzhledem k jeho trenérským 'úspěchům' si myslím, že u nás máme kvalitnější trenéry. Otázka druhá zní, zda o pozici měli zájem.“

Martin Zbořil, předseda OFS Hradec Králové: „V prvé řadě gratuluji Ivanu Haškovi k jeho jmenování trenérem reprezentace. Přeji mu hodně štěstí, trpělivosti a správných rozhodnutí v jeho činnosti. Pan Hašek má dostatek zkušeností ve fotbale jako hráč, funkcionář a trenér, které určitě využije ve své stávající funkci. Pro mě to byl hlavní kandidát na pozici trenéra reprezentace. Přeji si, aby na postu trenéra reprezentace vydržel déle než na postu předsedy FAČR.“

Tomáš Sedláček, bývalý ligový fotbalista, současně hrající trenér Kopidlna: „Za mě se v této době jedná o správnou volbu. Ale je jasné, že až výsledky ukážou.“

Jiří Lebedinský, předseda FK Jaroměř: „Osobně nejsem přesvědčen, že angažování Ivana Haška je tím nejlepším řešením pro náš fotbal. Na klubové úrovni působil dlouhé roky v zahraničí a pokud vím, nevedl si úplně nejlépe. Osobně bych preferoval někoho z mladší generace našich trenérů, které myslím, že máme.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Z okruhu kandidátů jde za mě o nejlepší volbu. Práce trenéra reprezentace je specifická a on s ní má největší zkušenosti. Zároveň ale nesouhlasím s názorem, že českou reprezentaci musí trénovat jedině Čech.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Bude to jen o samotném trenéru Haškovi. Když se mu Euro povede, bude vynášen do nebes, když ne, bude zašlapán do země, fotbalovým národem nenáviděn a budou se hledat viníci, kteří ho tam dosadili. Myslím si, že pracovní skupina vsadila na všeobecnou zkušenost Ivana Haška, neboť určitě bychom se mohli bavit o mladších a progresivnějších trenérech. Ale je potřeba si uvědomit, že reprezentace je hlavně o zkušenostech, o nadhledu, o citu, o komunikaci, není to klasická klubová práce. Pro trenéra Haška to je určitě šance dosáhnout prvního velkého trenérského úspěchu a napravit si tak částečně reputaci, kdy před třinácti lety utekl z předsednického křesla tehdejšího ČMFS jak malý kluk. Spíše než osoba trenéra Haška mě zaráží situace kolem jeho jmenování. Nejprve ohlášené a poté narychlo zrušené jmenování, informace na veřejnosti podstatně dříve něž na oficiální tiskové konferenci, teď zase rezignace sportovní rady a dalších funkcionářů. To jsou všechno věci, které navrácení důvěry ve fotbalové prostředí příliš nepomáhají a spíše nahrávají různým spekulacím. A jestliže odmítne i taková ikona, jako Pavel Nedvěd, tak to není samo sebou, za tím musí něco být. Trenéru Haškovi přeji, aby se mu v přípravě i na samotném Euru dařilo a s mužstvem to dotáhl co nejdále. Náš fotbal to potřebuje.“