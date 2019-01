Rychnovsko - Okresní derby fotbalové I. B třídy ovládly celky Českého Meziříčí a Deštného, Borohrádek přivezl tři body.

Závěrečnými zápasy vyvrcholila podzimní část krajské I. B třídy skupina B. Největší pozornost fotbalových fanoušků poutala dvě okresní derby. V Černíkovicích se z vítězství radovali hosté z Deštného, kteří vyhráli 3:1.



Sousedský duel Českého Meziříří s Opočnem rozhodla jediná branka, kterou vstřelil domácí Lukáš Baše. Borohrádek povrdil roli favorita výhrou na hřišti předposlední Probluze. Častolovičtí přes bojovný výkon prohráli na trávníku hradecké Lokomotivy, druhého celku tabulky.

Č. Meziříčí Opočno 1:0

Fakta branka: 62. Baše. Rozhodčí: Fryš. Diváků: 150. Hráno bez karet. České Meziříčí: Frynta Slezák (46. L. Havel), Kozák, J. Tomášek, Kubíček T. Havel (88. Čáp), Kupka (90. Španiel), Tetřev (62. R. Havel), Čiháček Rezek, Baše. Opočno: Krulich Lukášek, Petr, Školník, V. Franc K. Polák (70. Trubač), Musil, Škrabal (76. Serbousek), Gábor (67. O. Polák) Jelen, O. Přibyl.

David Horký, vedoucí mužstva FC České Meziříčí: „Stále je to stejná písnička, neproměňujeme šance a pak se strachujeme o výsledek. Za první poločas jsme měli tři jasné gólovky, ale branku jsme nevstřelili. Silou vůle jsme míč do branky dotlačili v 62. minutě po rohovém kopu. Oba týmy trefily dvakrát brankovou konstrukci. Dnes rozhodlo větší srdíčko a na konci zápasu i štěstí, kdy jsme byli pod velkým tlakem Opočna.“

Martin Šnajdr, trenér TJ Spartak Opočno: „Zápas, ve kterém jsme chtěli a potřebovali bodovat, jsme nezvládli. Z obou stran se hrála „holomajzna“, která by úrovní zapadla někde do okresu. My jsme v první minutě, po dvou minelách, mohli prohrávat, ale podržel nás brankář Krulich.V prvním poločase se hrálo mezi vápny a bez velkých šancí na obou stranách. V druhém poločase byli zpočátku aktivnější domácí, ale poté jsme měli optickou převahu, ale bez šancí. Domácí nás za to potrestali, stejně jako minule Nové Město, po rohu, kdy nám dal gól hlavou opět jeden z nejmenších hráčů na hřišti. Snažili jsme se vyrovnat, ale domácí jsme ohrožovali pouze střelami z dálky. Na břevna utkání skončilo dva dva. Domácí byli šťastnější, vyhráli, protože narozdíl od nás se aspoň jednou v koncovce prosadili. Diváky z utkání musely bolet oči.“

Černíkovice Deštné 1:3

Fakta branky: Vik Hájek 2, Včelák. Rozhodčí: Krotil. ŽK: 1:4. Diváků: 100. Poločas: 0:1. Černíkovice: D. Holoubek Víteček, Zeman, Bárta (78. Jarkovský), J. Hanuš Stodůlka, Pohl, Nosek, Mňuk Vik, Podstávek (80. Novák). Deštné v O. h.: Vých Novák (90. Cejnar), P. Prouza, Franc, Rudolf Včelák, Drapák, Kaplan, Umlauf Hájek (85. Kouba), Hašek (85. Fidler).

Miloš Zeman, trenér TJ Sokol Černíkovice: „V kombinované sestavě jsme odehráli celkem slušný zápas, ale na Deštné s výborným Hájkem v útoku to bohužel nestačilo. Ve druhém poločase jsme se za stavu 0:1 snažili o vyrovnání, ale soupeř využil naše zaváhání a potrestal nás dalšími dvěma brankami. Nám se podařilo snížit na 1:3 až pět minut před koncem utkání Vikem. Deštné si zaslouženě odvezlo plný bodový zisk.“

Petr Cejnar, vedoucí mužstva TJ Sokol Deštné v Orlických horách: „Hráli ze zabezpečené obrany a spoléhali se na rychlé brejky. Vedli jsme už třígólovým rozdílem, domácí zkorigovali až v samotném závěru utkání. Závěrečné utkání podzimu, které se hrálo na dobrém terénu, jsme zvládli takticky velmi dobře a zaslouženě vyhráli.“

Loko Hradec Častolovice 4:2

Fakta branky: vlastní, Demeter z pen, Ziegler, Schejbal Pavel Mráz, T. Přikryl. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 4:2. ČK: 1:1 (za hosty v 10. Lorenc). Diváků: 65. Poločas: 2:1. Častalovice: Jedlička Lorenc Lux, Čihák, Marek Petr Mráz (77. T. Kohoutek), Sehnal, Pavel Mráz, T. Přikryl Kalousek, Koblása.

Jan Plašil, trenér AFK Častolovice: „Utkání jsme začali špatně a již v desáté minutě jsme po vyloučení Lorence a následné penaltě prohrávali již dvougólovým rozdílem. Paradoxně nás to semklo a i přes porážku jsme podali nejlepší podzimní výkon. Chválím hráče za bojovnost. Za nepříznivého vývoje nesložili zbraně a po celou dobu utkání byli domácímu favoritovi vyrovnaným soupeřem.“

Probluz Borohrádek 0:3

Fakta branky: P. Matějus, R. Sazima, T. Sazima. Poločas: 0:3. Borohrádek: Z. Nývlt Pírko, J. Čermák, Liška (60. Vojnar), Nyč A. Čermák (70. Brendl), Moravec, T. Sazima, J. Matějus P. Matějus, R. Sazima.

Antonín Čermák, vedoucí mužstva TJ Lokomotiva Borohrádek: „Vstup do utkání se nám vydařil a již v 17. minutě jsme vedli 3:0. I nadále jsme měli územní převahu, ale další šance jsme nevyužili. Musím přiznat, že i domácí si vytvořili dvě šance, ale bez gólového zakončení. Druhý poločas probíhal za naší neustálé převahy a jen díky nedůrazu jsme nevstřelili další branky. Naše vítězství bylo zcela zasloužené.“