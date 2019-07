Ta ve sluneční výhni a třicetistupňových vedrech zvládla program s obdivuhodným nasazením, vždyť oba finalisté odehráli na QantoCupu třináct duelů.

A propos finalisté… Střelci z Vysočiny stanuli v boji o pohár podruhé za sebou a tak se mohli stát teprve druhým týmem ve více než dvacetileté historii turnaje, kterému se podaří obhájit prvenství. Ale kdeže, chuť si na to museli nechat zajít, neboť Goldens Guns z Hradce Králové se rázně postavili proti.

Tým, v jehož středu bojovali mimo jiné i elitní čeští futsalisté bratři Drozdovi, rozhodl finále jedinou přesnou trefou v prvním poločase a hubený náskok udržel do posledního hvizdu, byť soupeř dělal vše pro to, aby zápas obrátil. Leč nebylo mu to přáno a trůn QantoCupu obsadili na následující rok Golden Guns.

Jaký vlastně byl jedenadvacátý ročník?

Uvařený, upečený, uškvařený.

Ne, to nemyslíme nikterak ve zlém, jen chceme zdůraznit, že jeho kulisu tvořila více než třicetistupňová vedra a zejména v neděli, kdy ty nejlepší týmy odehrály devět zápasů (časově to obnášelo dvě celá fotbalová utkání!), byly jejich výdrž a výkony obdivuhodné.

A nejvíce v podání Golden Guns z Hradce Králové, právě tenhle mančaft se totiž letos zapsal na listinu vítězů.

Do hlavního turnaje se v letošním roce podívalo šedesát mančaftů a protože se jeho systém nezměnil, byly brány do nedělního programu tentokrát otevřeny hodně široko.

Chléb se začal pořádně lámat v nedělním odpoledním finálovém pavouku. Právě ten oddělil úspěšné od neúspěšných a šťastné od nešťastných.

Letos záleželo ještě více než jindy na šíři sestav a fyzičce, neboť pod neúprosně pálícím sluncem síly kvapem ubývaly.

Zrovna v tom byla přednost hradeckých Golden Guns, ono také pakliže máte v týmu takové persony, jak jsou futsalisté Era-Packu Drozdovi, je jasné, že na tom budete výborně fotbalově i po fyzické stránce.

TOP 3: 1. Golden Guns Hradec Králové, 2. Střelci z Vysočiny, 3. Atlético Most.

Cesta Golden Guns pavoukem byla strhující, jen v semifinále museli osvědčit i pevné penaltové nervy, čtyři další duely vyhráli v základním čase, přičemž v pěti zápasech nastříleli dvanáct branek, což je na play off solidní číslo.



Z opačné strany pavouka do finále dokráčeli Střelci z Vysočiny, ti se mohli stát druhým celkem historie QantoCupu, který obhájí titul (po Gamblers Most). A daleko od toho nebyli, ale v posledním duelu turnaje zůstali na rozdíl od soupeře na střeleckém suchu a jsou stříbrní.

Nejlepší svitavská mužstva skončila ve druhém vyřazovacím kole a s jejich vyřazením jakoby turnaj skončil i pro většinu diváků, kteří než by sledovali rozhodující boje, raději asi zamířili někam k vodě…



V doprovodném turnaji veteránů obhájil prvenství Paroh Team Kaplice, v dramatickém finále porazil tým Angels Humenné po bezgólovém výsledku na penalty. Bronz si brali Rebelové z Okříšek.

QantoCup 2019, finálový pavouk:

1. kolo:

FC VKK Velké Karlovice – PS Parkety Námestovo 1:1 (pen. 5:4)

Golden Guns Hradec Králové – Beer Team Svitavy 4:1

Angels Humenné – Klauni Litoměřice 2:1 (pen. 5:4)

Paroh Team Kaplice – Los Blancos Šumperk 5:1

ZO OS Kovo TŽ Třinec – Pruhy 83 Dubnica nad Váhom 3:1

Smirnoff Svitavy – Režim spánku Svitavy 4:3

Banáni Nové Město na Moravě – Game Ower Letohrad 4:1

Atlético Most – CIE MAR Sučany 4:1

Káňata Broumov – Žlutá ponorka Hranice 1:0

STARS Svitavy – Sudety Soldierzz Vesec 2:0

1. FC Literpool Frenštát – Laxní Přístup Brno 3:0

AC Gamaspol Jeseník – Jiřina Prostějov 3:0

SubStandard Liège London – Vítěz tohoto zápasu Hradec Králové 0:2

SFC Rebels Zábřeh – FMUK Veterani Bratislava 1:1 (pen. 3:2)

Střelci z Vysočiny – Donkey Punchers Rabča 8:1

Dostihový krocani Javorník – Marečkovic chemici Opava 0:2

Osmifinále:

FC VKK Velké Karlovice – Golden Guns Hradec Králové 0:5

Angels Humenné – Paroh Team Kaplice 4:0

ZO OS Kovo TŽ Třinec – Smirnoff Svitavy 4:1

Banáni Nové Město na Moravě – Atlético Most 0:1

Káňata Broumov – STARS Svitavy 1:0

1. FC Literpool Frenštát – AC Gamaspol Jeseník 2:4

Vítěz tohoto zápasu Hradec Králové – SFC Rebels Zábřeh 2:2 (pen. 3:2)

Střelci z Vysočiny – Marečkovic chemici Opava 1:1 (pen. 3:2)

Čtvrtfinále:

Golden Guns Hradec Králové – Angels Humenné 2:0

ZO OS Kovo TŽ Třinec – Atlético Most 1:2

Káňata Broumov – AC Gamaspol Jeseník 0:2

Vítěz tohoto zápasu Hradec Králové – Střelci z Vysočiny 0:4

Semifinále:

Golden Guns Hradec Králové – Atlético Most 0:0 (pen. 3:2)

Střelci z Vysočiny – AC Gamaspol Jeseník 1:1 (pen. 4:3)

O 3. místo:

AC Gamaspol Jeseník – Atlético Most pen. 2:3.

Finále:

Golden Guns Hradec Králové – Střelci z Vysočiny 1:0