Petře, jak jste zápas, ve kterém jste naprosto dominovali, viděl?

Myslím, že výsledek hovoří za vše. Před začátkem utkání jsme však čekali, že to bude těžký duel. Terén byl hodně náročný, řešilo se jestli se vůbec bude hrát. O to více jsme se na utkání koncentrovali, chtěli jsme dát rychlý gól, což se nám povedlo. Poté jsme přidali další a už to bylo jenom o tom, abychom nepolevili a s chutí si zahráli.

Hradec si na hřišti divizní Čáslavi otevřel střelnici, nasázel jedenáct branek!

Znovu se ukázalo, jak důležité je dát první gól. Byl to ten moment, který vás uklidnil, a už jste hráli v pohodě?

Jasně. Bavili jsme se o tom už dopoledne před zápase. Povedlo se nám ho vstřelit, byli jsme na koni a trošku jsme utlumili jejich elán. Pak jsme přidali další góly a už jsme si to pohlídali. (usmívá se)

Vy osobně jste se prosadil čtyřikrát, který gól se vám zamlouval nejvíce?

Asi ten poslední, kdy se mi podařilo přehodit gólmana, ale jsem hrozně rád za každý gól, který dám.

Vybojovali jste hladký postup, nasázeli jedenáct branek, šlo udělat něco lépe?

To skóre mohlo být asi i vyšší, dost šancí jsme neproměnili. V prvním poločase tam bylo pár tyček, v závěru jsme neproměnili penaltu. Ale jo, sešlo se to a musím říct, že jsme si zatím poměrně dost šli. Zápas nás bavil a pak to takhle vypadá, když hrajeme s chutí.

Petr Rybička.Zdroj: Luboš Lorinc/www.fchk.cz

Hřiště bylo hodně podmáčené, jak těžké bylo hrát kombinačně?

Hrát se na tom dalo těžko, bylo opravdu rozbité, ale museli jsme se tomu přizpůsobit, což se nám povedlo. Jedenáct branek je jedenáct branek.

Řekl jste si výkonem o základní sestavu?

To je na trenérech. Já jsem dostal šanci v poháru a hrál jsem tak, jak umím.