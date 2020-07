Letní příprava bude specifická. Na co se zaměříte?

Po sezoně jsme klukům dali sedm dní úplného volna, protože si ho zasloužili. Následující čtyři týdny jsou dostatečné k tomu, abychom se připravili na soutěž. Spíš je to tom, abychom se dali dohromady zdravotně. Příprava nebude úplně o objemu hrubé kondice, ale o té herní. Každopádně bez bolesti to nepůjde.

Prvními posilami jsou Filip Novotný a Jan Záviška. Co od nich očekáváte?

Sháněli jsme rychlé hráče na kraje, ať už z pohledu vyšší konkurence či kvality. Jsem rád, že se nám povedlo přivést zkušenější hráče, kteří už mají něco za sebou i v první lize. Věřím, že do týmu zapadnou a do naší hry přinesou větší ofenzivní sílu.

V jednání je návrat Pavla Dvořáka a příchod Daniela Vašulína. Oba byli na tréninku. Určitě by byli posilou.

Na jaře jsme při zranění Erika Prekopa měli s útočníky problém, proto bychom je rádi přivedli. O Vašulínovi se bavíme už rok. Je to mladý hráč, který má kariéru před sebou. Splňuje předpoklad vysokého hrotového útočníka, který je gólový. Trochu mi připomíná Libora Doška, protože na svoji výšku je na tom dobře i technicky. O Pavlu Dvořákovi je zbytečné se bavit. Pavel je zkušený hráč. Byli bychom rádi, aby navázal na svoje úspěšné sezony v Hradci. V útočné fázi si od něho slibujeme klid, rozvahu a nespornou kvalitu, kterou má. Bude důležitý i pro kabinu, kde bude prodlouženou rukou trenéra.

Jak byste nahradili opory Jakuba Martince a Adama Vlkanovu, pokud odejdou?

Za Vlčáka v uvozovkách náhradu máme. On byl schopný hrát na hrotu i ze strany a tohle nám splňuje Dvořák, Novotný i Záviška. Co se týče Kuby (Martince), tak mladý Donát ukázal, že minimálně na druhou ligu je připraven a na postu stopera se otevírá možnost i pro Frantu Čecha.

Adam Vlkanova má každý půlrok nabídky z ligy. Chce si ji zahrát. Co kdyby ale tady zůstal. Jak byste s ním pracoval, aby měl motivaci dál pokračovat v Hradci?

S Vlčákem pracuji psychologicky už rok (úsměv). Byla období, kdy se o něm mluvilo hodně, potom méně. Na psychiku hráče to mělo vliv. Naše komunikace byla někdy ostřejší, jindy člověk musel ubrat. Nicméně výsledkem bylo, že se stal naším nejlepším střelcem. A kdyby v závěru nebyl zraněný, mohl dát gólů i víc. Aby měl hráč čistou hlavu, musí vědět, kde bude hrát. A Vlčák tady má smlouvu ještě na dva roky, takže není v pozici, že by musel mít starost o budoucnost.

A když se na to díváte z pohledu hráče. Myslíte, že by Vlkanovu další působení ve druhé lize fotbalově nezabíjelo?

Vlčák věří ve své schopnosti a ve své kvality. A samozřejmě do ligy chce. To je jednak o tom, které týmy typ takového hráče hledají, druhá stránka je ekonomická a třetí je, že má svého agenta, který ho chce posunout dál.A jestli Vlčák pro to udělal maximum, ale je pořád tady… My bychom o něj neradi přišli. Na druhou stranu mu nechceme bránit v tom, aby si splnil svoje sny a touhy.