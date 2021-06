Zatímco se po mnoha koutech starého kontinentu právě koná evropský šampionát, v řadě zemí byl včera rozlosován nový ročník nejvyšších soutěží.

Nejinak tomu bylo v České republice, kde hraje prim FORTUNA:LIGA. Fotbalové příznivce z východních Čech nejvíce zajímalo, koho los přiřkne nováčkovi z Hradce Králové a rivalovi ze sousedních Pardubic.

VÝCHODOČEŠI ZAČNOU LIGOVOU POUŤ „DOMA“

A los zde byl přívětivý. Votroky totiž na úvod ročníku 2021/2022 čeká domácí bitva s pražskými Bohemians, perníkáři taktéž v roli domácího celku přivítají Karvinou. Nic na tom nemění fakt, že obě východočeská mužstva budou muset z důvodu výstavby nových stadionů využívat mladoboleslavský azyl respektive pražský ďolíček.

První očekávané derby obou rivalů je na programu v 8. kole, které má termín o víkendu 18. – 19. září. Soupeři se potkají ve městě automobilky. Odveta by se pak měla hrát až v novém roce, přesněji 19. nebo 20. února na stadionu Bohemians.

PRAŽSKÉ DERBY UVIDÍ V 10. KOLE LETNÁ

Los se samozřejmě netýkal pouze Východočechů. Například mistrovská Slavia zahájí novou sezonu ve Zlíně, ve druhém kole ji čeká cesta do Teplic a teprve ve třetím dějství okusí proti Olomouci vlastní trávník. Sparta Si na úvod zahraje doma proti olomoucké Sigmě, týden na to pojede do Liberce. Podzimní derby pražských S je na programu v 10. kole (2. – 3. října) na Letné.

Vedle FORTUNA:LIGY se ve středu řešily také další celonárodní soutěže. Jediní Východočeši v Národní lize, fotbalisté Chrudimi, zahájí nový ročník doma proti rezervě pražské Sparty.

FORTUNA:LIGA

1. kolo, úřední termín 24. 7.: FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905, AC Sparta Praha – SK Sigma Olomouc, FC Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav, SK Dynamo České Budějovice – FK Teplice, FK Pardubice – MFK Karviná, FC Fastav Zlín – SK Slavia Praha, FK Jablonec – FC Baník Ostrava, FC Slovan Liberec – 1. FC Slovácko.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1. kolo, úřední termín 24. 7.: FK Fotbal Třinec – FK Ústí nad Labem, FK Dukla Praha – MFK Vyškov, MFK Chrudim – AC Sparta Praha B, Slezský FC Opava – FC Sellier & Bellot Vlašim, FC Vysočina Jihlava – FK Varnsdorf, SK Líšeň 2019 – FK Viktoria Žižkov, FC MAS Táborsko – FC Zbrojovka Brno, 1.SK Prostějov – 1.FK Příbram.

Své soupeře se navíc dozvěděli účastníci České fotbalové ligy a divize. Ve třetí lize budou Královéhradecký kraj znovu zastupovat FK Chlumec nad Cidlinou a FC Hradec Králové B. V divizní skupině C se můžeme těšit na počínání FK Náchod, TJ Dvůr Králové nad Labem a MFK Trutnov.

Losovací čísla byla i zde rozdána, jízdní řád obou soutěží ale teprve potvrdí sobotní losovací aktiv konaný elektronickou formou.

FORTUNA ČFL – SKUPINA B

Tělocvičná jednota Sokol Živanice, SK Zápy, Fotbalový klub Pardubice B, FK Přepeře, FC Hradec Králové, B, Fotbalový klub Chlumec nad Cidlinou, Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí, Tělovýchovná jednota Sokol Velvary, FC Slovan Liberec B, Bohemians Praha 1905 B, Fotbalový klub Jablonec B, FK Mladá Boleslav B, FK Teplice B, SK Sokol Brozany, FK Dukla Praha B, FK Zbuzany.

FORTUNA DIVIZE C

Sportovní klub Kosmonosy, FC Hlinsko, Tělovýchovná jednota Sokol Libiš, SK Benátky nad Jizerou, Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, TJ Velké Hamry, FK Náchod, SK Poříčany, SK Vysoké Mýto, Sparta Kutná Hora, SK Tochovice, FC Horky nad Jizerou, MFK Trutnov, FK Letohrad, FK Čáslav, SK Sparta Kolín.